Taylor Mega: “Fedez? Ferragni stava con altri uomini”. I dettagli

Poteva Taylor Mega non continuare a sparare a zero su Chiara Ferragni? Naturalmente no, e infatti ecco servito un altro tema da dare in pasto al gossip del Bel Paese. Intervenuta al podcast Gurulandia, l’influencer friulana ha di nuovo parlato delle presunte dinamiche che si sarebbero verificate nel matrimonio di Fedez e dell’ex moglie. In particolare dell’argomento “coppia aperta“. La questione era già stata disquisita dalla Mega a Le Iene. Disse appunto che i Ferragnez, nel corso della loro relazione, erano consenzienti in merito a frequentazioni extraconiugali. Striscia la Notizia ha poi raggiunto la Ferragni che ha negato che con Fedez aveva una storia “aperta”. “Se significa che uno tradisce e l’altro no… io non sapevo di essere una coppia così“, tuonò Chiara, lasciando intendere di essere stata tradita, ma di non aver tradito a sua volta.

Taylor Mega ha sostenuto che la Ferragni, a Striscia la Notizia, ha rilasciato dichiarazioni false:

“Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta. Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so della cose. Se Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico o non è vero nulla? Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso. Sì ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che ‘aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico’. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia?”

L’influencer friulana ha concluso assicurando che lei si permette di raccontare determinati fatti perché sa che “sono cose che sono accadute, punto”. “Non invento niente”, ha sottolineato. Dunque, a detta di Mega, non solo Fedez avrebbe avuto storie al di fuori del matrimonio, ma anche la Ferragni. Non resta che attendere, casomai abbia voglia di fornirla, la controreplica dell’imprenditrice digitale cremonese che, in queste ore, è finita al centro del gossip anche per un’altra vicenda.

Si mormora che abbia iniziato a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli. Chi Magazine ha pubblicato degli scatti risalenti al 28 ottobre in cui si vedono i due attovagliati a pranzo a Villa d’Este. Il settimanale ha aggiunto che al locale sono giunti sulla stessa automobile e che si sono fermati per diverse ore, seduti in terrazza, fino alle 17-17 e 30. Non un dettaglio da poco quello che racconta dell’arrivo al ristorante sulla stessa vettura: spinge a credere che i due già si conoscano piuttosto bene e che abbiano già un certo grado di confidenza. Sempre Chi Magazine riferisce anche che chi li ha paparazzati avrebbe forse scorto un bacio fugace nel momento in cui i loro volti si sono incrociati.