GF Shaila-Lorenzo, scene hot davanti a Javier: censurati (video)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ormai senza limiti. La scorsa settimana, è ufficialmente scoppiata la passione tra i due gieffini nella Casa del Gran Hermano. In Spagna, la pseudo-coppia non si è contenuta, lasciandosi andare a momenti decisamente espliciti e volgari. Lo scorso lunedì, 28 ottobre, è stato mostrato in diretta quanto successo nei giorni precedenti tra Shaila e Lorenzo, scatenando una forte polemica fuori e dentro la Casa. La maggior parte del pubblico, infatti, si è schierato contro di loro, criticando soprattutto la ballerina per il comportamento avuto con Javier.

In Casa, il clima è diventato parecchio teso, dato che Javier ha anche rivelato alcuni vecchi commenti di Shaila su altre concorrenti, che avrebbe definito addirittura delle “poco di buono“. Nonostante questa pioggia di critiche, però, l’ex allieva di Amici e Lorenzo non hanno messo alcun freno al loro rapporto, anzi. Ieri, 29 ottobre, sono diventati virali alcuni video che li mostrano in atteggiamenti molto intimi in lavanderia. Invece, oggi, giovedì 30 ottobre, non si sono fatti scrupoli ad “amoreggiare” in modo piuttosto spinto davanti agli altri coinquilini, tra cui Javier Martinez ed Helena Prestes.

Durante l’aperitivo, molti concorrenti si sono messi a ballare in giardino, mentre Shaila e Lorenzo si sono appartati in un angolo, scambiandosi baci, carezze, provocazioni e frasi esplicite. Ad un certo punto, i due hanno esagerato a tal punto che la regia è stata costretta ad intervenire con la censura. Nel frattempo, diversi inquilini hanno osservato la scena da dentro la Casa, rimanendo basiti davanti a tali immagini.

Hanno dovuto censurare perchè stavano andando oltre con le parole…. pensa a che livello.#grandefratello pic.twitter.com/JREJtROOJe — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 30, 2024

“Sono senza parole, tatto zero. Davanti a Javi stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate, è vomitevole”, ha detto Jessica Morlacchi. Enzo Paolo Turchi ha concordato con la cantante dicendo: “Fuori c’è una scena di quelle inutili. Sarò sbagliato io, che vi devo dire. Sarò all’antica, ma qui mi sembra un poco troppo”.

Anche in casa iniziano a sentire il ribrezzo guardando gli Shacosi EnzoPaolo: fuori c'è una scena, inutile, mi sembra un pò troppo

Jessica: è vomitevole, poi d'avanti a javier, senza tatto

Calvani: sono d'accordo anch'io#grandefratello pic.twitter.com/TCyRsxQrr0 — mullon3 (@mullon34) October 30, 2024

Poco dopo, in giardino sono rimasti a ballare solo Javier ed Helena. Al che, Shaila e Lorenzo sono usciti e l’ex velina ha iniziato a ballare sopra il modello milanese proprio davanti a loro. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando un’altra accesa polemica contro gli “Shailenzo“. Tuttavia, non sono mancati i commenti di supporto dei fan della coppia, che sostengono il loro diritto di esprimere liberamente il loro amore senza dover rendere conto a nessuno.