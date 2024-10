Shaila e Lorenzo, Orlando: “Finti, vogliono essere i nuovi Prelemi”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ormai da giorni al centro delle polemiche. Tutto è iniziato quando, durante la “trasferta” al Gran Hermano in Spagna, tra i due gieffini è scoppiata ufficialmente la passione, tra baci bollenti e dichiarazioni d’amore. Questa svolta ha sollevato molti commenti negativi, poiché fino a poche ore prima l’ex velina era molto vicina a Javier, con cui aveva dormito per tutta la settimana precedente. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì, 28 ottobre, il pubblico e gli altri inquilini li hanno criticati aspramente, prendendosela soprattutto con Shaila, accusata di essersi presa gioco del pallavolista argentino.

Di conseguenza, il clima in Casa è piuttosto e teso, ma Shaila e Lorenzo continuano ad essere molto uniti, concedendosi anche momenti alquanto intimi. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, mercoledì 30 ottobre, Myrta Merlino ha parlato di questa nuova coppia, chiedendo l’opinione delle sue ospiti, tra cui l’ex vippona Stefania Orlando. La Orlando aveva già criticato i due gieffini ultimamente, attirandosi le offese dei loro fan, gli “Shailenzo“. Ebbene, anche questa volta, l’opinionista ha ribadito senza peli sulla lingua il suo parere.

Secondo Stefania, Shaila e Lorenzo starebbero fingendo per avere più visibilità, sapendo bene quanto le storie d’amore piacciano ai telespettatori del Grande Fratello. L’opinionista ha anche tirato in ballo un’altra nota coppia nata nel reality, quella formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insinuando che Shaila e Lorenzo vogliano imitarli:

Non credo assolutamente in questa storia d’amore. Credo che sia una strategia che hanno messo in piedi perché sanno perfettamente che fuori queste storie vengono adorate. Se loro pensano di essere la Giulia Salemi e il Pierpaolo Pretelli di quest’edizione si sono sbagliati, perché si capisce che è finta.

Nonostante la sua dura opinione sulla coppia, però, Stefania Orlando ha difeso Shaila Gatta, ritenendo esagerati i giudizi che le sono stati rivolti. “Shaila non è gatta morta, è una donna determinata, che sa il fatto suo e sta facendo il suo percorso. Ricordiamoci che sta facendo il Grande Fratello, non è la vita reale. Si è solo baciata con un ragazzo e ha visto che non le piaceva, dai”, ha spiegato l’opinionista. Nel frattempo, il pubblico continua ad essere diviso: da una parte c’è chi critica duramente l’atteggiamento dell’ex velina, mentre dall’altra alcuni parlano addirittura di un “branco” contro di lei, sostenendo che non abbia fatto nulla di male contro Javier.