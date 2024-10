GF, Orlando insultata dai fan di Shaila e Lorenzo: perché, la replica

Meno di una settimana fa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sbarcati in Spagna, per uno “scambio” con la concorrente del Gran Hermano, Maica Benedicto. Questa sorta di “erasmus” tra reality ha dato ai due il coraggio ai due di confessare i sentimenti reciproci, lasciandosi andare a baci, effusioni e momenti di passione. L’unico problema? Fino a poche ore prima di trasferirsi nella Casa del Gran Hermano, Shaila era decisa nel frequentare solo Javier Martinez, con cui aveva dormito durante l’intera settimana, scambiandosi anche diversi baci. Javier e gli altri concorrenti non sanno che i loro coinquilini si trovano in Spagna né tantomeno del loro avvicinamento, dunque lunedì prossimo li attenderà una sorpresa inaspettata.

L’atteggiamento ambiguo e poco trasparente di Shaila e Lorenzo nei confronti di Javier e Helena ha scatenato molte polemiche, al punto che la coppia sta ricevendo una valanga di critiche dagli spettatori del Grande Fratello. Tra coloro che disapprovano fortemente questa coppia c’è anche Stefano Orlando. Ieri, 25 ottobre, l’opinionista è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, dove ha dichiarato senza mezzi termini di non credere affatto alla sincerità della storia tra i due gieffini: “Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente. Ma chi ci casca a questa recita? Stavano aspettando di andare in Spagna per iniziare questa relazione? È molto divertente, ma non ci crede nessuno”.

#GrandeFratello, "Shaila e Lorenzo hanno montato un teatrino, chi ci casca in questa recita…" Stefania Orlando a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/lMw3PgD55n — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 25, 2024

Da quel momento, i fan degli “Shailenzo” (così è stata soprannominata la coppia formata da Shaila e Lorenzo) si sono scagliati contro Stefania Orlando, sommersa da insulti e commenti negativi. Infatti, se da un lato i due sono criticati da buona parte del pubblico, dall’altro molti telespettatori si sono appassionati alla loro storia, trasformandosi in fan accaniti. Come spesso accade con le coppie che nascono nella Casa più spiata d’Italia, arrivano a formarsi dei “fandom” super fedeli, che a volte raggiungono livelli di fanatismo decisamente eccessivi.

Ad ogni modo, sembra proprio che i messaggi degli “Shailenzo” non abbiano minimamente turbato la Orlando, che li ha sbeffeggiati in una storia su Instagram. Questa mattina, sabato 26 ottobre, dopo essersi svegliata sommersa dagli insulti dei fan della coppia, l’ex vippona ha pubblicato un video ironico, in cui ha detto:

Ma voi davvero mi state scrivendo in privato e mi state offendendo solamente perché io ieri a Pomeriggio 5 ho detto che non credo a questa storia tra Shaila e Lorenzo? Ma voi davvero state facendo questo? Ma l’avete vista la faccia della preoccupazione? Voi non state bene.

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, con molti utenti che invocano a gran voce la Orlando come prossima opinionista del Grande Fratello. Tra l’altro, i fan di Shaila e Lorenzo devono prepararsi per la prossima puntata del reality, in cui si aprirà un ampio dibattito sui comportamenti dei loro beniamini e le critiche non saranno certo risparmiate.