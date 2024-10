GF, Shaila incalzata in Spagna: “Cos’ho fatto a letto con Lorenzo”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a far discutere. Da lunedì, 21 ottobre, i due gieffini si sono “trasferiti” al Grande Fratello spagnolo, in un temporaneo scambio di pochi giorni con la concorrente spagnola Maica Benedicto. Fino a poche ore prima della partenza, Shaila era molto vicina a Javier, dormendoci insieme per giorni e ufficializzandolo come la sua “scelta” definitiva rispetto a Lorenzo. Tuttavia, nell’ultima puntata del reality, è cambiato tutto: in diretta, la ballerina ha detto all’argentino — ancora ignaro di questa trasferta — che non l’avrebbe aspettato e si è dichiarata per Spolverato. Ma, soprattutto, una volta arrivati al Gran Hermano, i due si sono lasciati andare come mai prima d’ora.

Lontani dai compagni italiani, Shaila e Lorenzo si sono finalmente lasciati andare, trascorrendo le giornate tra abbracci, baci, effusioni e dichiarazioni d’amore. Difatti, la Gatta ha confessato di non essersi mai sentita in questo modo per nessuno e essersi innamorata del modello milanese. Gli inquilini spagnoli hanno persino rivelato che i due avrebbero fatto l’amore nella Casa del Gran Hermano. Ieri, 24 ottobre, nel daytime del Grande Fratello sono state mostrate immagini della coppia insieme a letto, tra baci e momenti di passione. “Abbiamo dormito insieme e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione”, ha detto l’ex velina.

Ebbene, nella puntata del Gran Hermano andata in onda ieri sera, giovedì 24 ottobre, il conduttore spagnolo ha cercato di scoprire se Shaila e Lorenzo avessero davvero consumato la loro passione dentro la Casa. Messa alle strette, Shaila ha negato con un sorriso imbarazzato, dicendo scherzosamente in uno spagnolo goffo: “No fikiki eh! Solo molta passione, fikifiki con gli occhi”. Tuttavia, molti utenti social hanno dubitato delle sue parole, soprattutto dopo la “testimonianza” di alcuni concorrenti spagnoli.

Sempre nella puntata di ieri, Maica è rientrata al Gran Hermano dopo il suo “Erasmus” in Italia, e una compagna l’ha subito informata del fatto che i due italiani erano stati a letto insieme. Ad ogni modo, Alfonso Signorini sarà sicuramente il primo ad indagare meglio su questa vicenda il prossimo lunedì, 28 ottobre, quando Shaila e Lorenzo torneranno nella Casa del Grande Fratello. Infatti, mentre Maica ha già lasciato il GF, per la coppia restano ancora alcuni giorni in Spagna prima di affrontare il rientro in Italia, dove li attendono i giudizi severi dei loro coinquilini e dei telespettatori, molti dei quali hanno criticato duramente il loro comportamento.