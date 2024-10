GF: caos per l’uscita di Maica. Shaila al Gran Hermano nella bufera

Maica Benedicto ha già lasciato il Grande Fratello, per fare ritorno in Spagna. Nel frattempo, l’esperienza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano va avanti. Lo scambio ha segnato una svolta nelle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Ormai la ballerina ha fatto la sua scelta, dicendosi innamorata di Lorenzo. Intanto, in Italia, Javier Martinez è furioso. Sebbene senta la mancanza di Shaila, non sembra avere più voglia di far parte di questo show.

Facendo il punto della situazione, durante la nona puntata del GF, Maica ha fatto il suo ingresso nella Casa. Invece, Shaila e Lorenzo sono partiti per la Spagna. Ora per la modella spagnola è arrivato già il momento di tornare nel suo Paese. Nella notte, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha usato i suoi canali social ufficiali per annunciare che la Benedicto ha lasciato la Casa. Durante questa sua breve permanenza, Maica è riuscita a conquistare i gieffini.

I concorrenti, però, non sanno che, in realtà, la modella spagnola è approdata nella Casa più spiata d’Italia tramite lo scambio con Shaila e Lorenzo. Pertanto, in questo momento, stanno palesando le loro ipotesi su questa sua improvvisa uscita, visto che credono fosse una nuova gieffina. In particolare, Luca Giglioli e Jessica Morlacchi credono che Maica abbia lasciato il gioco per tornare a casa, a causa di un problema serio.

Shaila e Lorenzo al Gran Hermano: lei infastidisce i fan di Maica

Al Gran Hermano hanno già scoperto che Maica sta per tornare in scena. La modella spagnola si è collegata con la Casa spagnola per annunciare il suo ritorno, che dovrebbe avvenire lunedì. Allo stesso tempo, la Benedicto ci ha tenuto a salutare Shaila e Lorenzo. La concorrente spagnola ha, però, infastidito la ballerina italiana, mostrandosi incerta sul suo nome e chiamandola Chiara. “Questa mi sta già sul ca**o, te lo dico”, ha affermato prontamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi parlando con Lorenzo.

La reazione di Shaila ha decisamente alterato i fan di Maica sul web. Come i telespettatori italiani, anche quelli spagnoli stanno seguendo con passione questo scambio tra i due reality show. Pertanto, i fan più accaniti sono sempre aggiornati su ciò che sta accadendo ai tre. Quelli che fanno il tifo per Maica in Spagna non hanno preso bene l’attacco di Shaila, definito da loro esagerato. Infatti, questi telespettatori spagnoli credono che alla fine la Benedicto non abbia commesso chissà quale errore non ricordando il suo nome.

Inoltre, i fan di Maica hanno notato le espressioni della ballerina, la quale è apparsa agli occhi di molti “astiosa e invidiosa”. Non resta che attendere per scoprire se ci sarà un incontro tra Shaila, Lorenzo e Maica. Nel frattempo, il pubblico che segue il GF è curioso di capire come si evolverà ora la storia di Spolverato e dell’ex Velina una volta che torneranno nella Casa più spiata d’Italia, dove ad attenderli ci sono Helena Prestes e Javier Martinez, tra gli altri loro coinquilini.