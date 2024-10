GF, Lorenzo e quello strano segno sul collo, web: “È stata Shaila”

Shaila Gatta si è momentaneamente trasferita al Gran Hermano, la versione spagnola del nostro Grande Fratello. E ci è andata con Lorenzo Spolverato, uno dei membri del triangolo amoroso del quale fa (o faceva?) parte anche Javier Martinez.

La gieffina sembra essersi ambientata in fretta nella nuova casa con gli altri coinquilini tanto che ha già iniziato a confidarsi con gli altri concorrenti su quello che sta succedendo insieme a Javier. In bagno con una coinquilina ha spiegato che in Italia veniva costantemente additata dai gieffini e vista come quella che lo ha usato e illuso, cosa che a parer suo non ha mai voluto fare. Anzi, ammette di essere quasi arrabbiata con sè stessa per il fatto di non sentire la scintilla con il bell’argentino: “Lui è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?” spiega Shaila ad un’inquilina nella casa.

Non solo, nelle ultime ore pare che l’ex velina di Striscia la Notizia si sia sbottonata su Lorenzo Spolverato, ammettendo che è stato proprio lui ad averle rubato il cuore:

“Il mio cuore dice lui [Lorenzo] non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta”

Poi si appella al destino, dicendo che il televoto ha voluto mandarla proprio con lui in Spagna, quasi come fosse scritto negli astri l’inizio di un possibile nuovo amore.

Grande Fratello, i social beccano uno strano segno sul collo di Lorenzo e gridano allo zampino di Shaila

Nelle ultime ore però i fan su X si sono accorti di un dettaglio che sta facendo discutere: Lorenzo ha un segno rosso sul collo, quasi come fosse stato reduce di una serie di coccole appassionate con Shaila Gatta. Un utente su X pubblica la foto scrivendo: “Lorenzo ha un succhiotto nel collo, l’argentino sciancato c’ha limonato, Lorenzo da quello che so con Shaila hanno fatto l’amore“. Sarà davvero così?

Che sia o meno un segno lasciato dalla dolce Shaila Gatta, questo non lo potremo mai sapere, anche se dopo le sue parole nelle ultime ore al Grande Fratello spagnolo, tutto ci fa sospettare in un avvicinamento un po’ più…intimo fra i due. Del resto lo ha detto lei:

“Più il tempo passa e più non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare…”

Ancora non si è capito se quelle di Shaila sono tutte tattiche per rimanere al centro dell’attenzione al Grande Fratello (e questo i fan lo sostengono a gran voce), certo è che è passata da un fiore all’altro dopo sole 24 ore, stuzzicando anche Lorenzo e cambiando completamente versione rispetto a quello che aveva anche dichiarato in puntata. E ricordiamoci poi che nell’ultima settimana l’ex velina ha dormito tutte le notti con Javier! Che il bell’argentino non abbia superato qualche prova?