Francesca De André beve detersivo: rischio collasso degli organi

Tragedia sfiorata per Francesca De André che nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza. Lo ha reso noto lei stessa, attraverso il suo profilo Instagram, dopo che ha accusato dei lancinanti dolori agli organi interni. A provocare la sofferenza fisica un’incredibile svista. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scambiato per sbaglio un bicchiere di detersivo con uno di yogurt, ingerendo la sostanza chimica. Un equivoco che avrebbe potuto costarle carissimo. Non a caso la 34enne ha spiegato che ha seriamente rischiato di morire in quanto il detersivo le ha quasi perforato fegato, appendice, stomaco e intestino.

“A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi”, ha spiegato Francesca in un post pubblicato dall’ospedale lungo la serata di giovedì 31 ottobre. L’ex gieffina ha aggiunto di essersi sentita molto male e che ha iniziato ad “urlare per il dolore delle corrosioni interne”. Non c’è stata altra soluzione che correre urgentemente dai medici.

“Il detersivo – ha concluso la donna – ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Mi sento di dire state attenti, soprattutto ai bambini ea gli animali che possono averne accesso… è un attimo. Ora siamo qui (in ospedale, ndr), dopo non si sa…”.

Non appena il post è stato pubblicato, numerosi fan hanno espresso vicinanza alla De André, augurandole pronta e serena guarigione. Tanti anche coloro che però hanno storto il naso, chiedendosi come sia stato possibile che non abbia riconosciuto dal sapore e dal forte odore che nel bicchiere non c’era yogurt bensì detersivo. Da qui gli attacchi secondo cui l’ex gieffina starebbe esagerando e drammatizzando la questione.

Al di là delle polemiche, l’importante è che la 34enne stia bene e che sia fuori pericolo. Nei mesi scorsi è anche stata protagonista in diverse trasmissioni televisive per raccontare la storia dell’amore violento vissuto con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. In particolare ha narrato di essere stata picchiata selvaggiamente dall’ex compagno e di essere stata ridotta in fin di vita. Ha quindi invitato tutte le donne a non sottovalutare mai i segnali che mandano gli uomini violenti.

Tambellini, per la vicenda, è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti. La sentenza è arrivata lo scorso aprile a quasi un anno dall’apertura del processo. Ad emetterla il tribunale di Lucca. La nipote di ‘Faber’ aveva spiegato sui social di essere stata vittima di una violenta aggressione.