Francesca De André: “Il mio ex mi picchiava con i guanti da lavoro”

Storia di botte e violenze quella vissuta da Francesca De André con Giorgio Tambellini. I due sono stati assieme 5 anni. Due anni fa l’episodio più tragico, con l’uomo che ha picchiato ferocemente la fidanzata. Per quei fatti, pochi giorni fa, Tambellini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione in primo grado per violenze e lesioni. La nipote del mitico Faber ha raccontato la drammatica vicenda a Verissimo, nella puntata messa in onda sabato 13 aprile 2024.

“Mi sono chiesta come ho fatto a non aprire gli occhi prima”, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello che ha aggiunto: “Il giorno dell’udienza poi lui mi ha inseguita. Queste persone non cambiano, ma bisogna avere fiducia nella giustizia. Lui, fuori dal tribunale, mi ha inseguita in bicicletta per dirmi che non mi avrebbe pagato nulla“. Spazio poi ai dettagli della relazione che, strada facendo, è diventata sempre più tossica:

“Lui faceva uso di sostanze, all’inizio ho creduto e avuto fiducia in lui perché mi dava modo di credere appunto in lui. Nei primi mesi di convivenza mi ha ascoltato e aveva iniziato a condurre una vita più sana. Poi io sono andata due mesi e mezzo al Grande Fratello. Gli è venuta a mancare la mia figura. Dico una cosa che è accaduta prima che io entrassi. L’ho sentito al telefono e ho capito che non era lucido. Quando sono uscita dalla Casa la situazione è peggiorata. Lui scattava pure se io salutavo qualcuno con il sorriso”.

Sono poi arrivate altre confessioni agghiaccianti:

“Lui mi tirava addosso la candeggina, incendiava cose e me le tirava addosso, metteva guanti di lavoro per picchiarmi e non farsi del male o per non farmi del male più di quanto avrebbe fatto a mani nude. Ho dovuto fare diversi trattamenti dopo, anche rifarmi un dente. Allucinante il fatto che non mi rendessi conto (della gravità della situazioni, ndr)”.

La De André ha anche raccontato che dopo le botte arrivavano sempre scuse, pianti e pentimenti da parte di Tambellini. Peccato che poi riprendeva ad essere violento. A Verissimo si è infine giunti alla narrazione della sera della denuncia.