Carmen Russo, verità su Enzo Paolo: vicini all’addio, poi la svolta

In seguito all’episodio avvenuto dopo l’ingresso di Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello dove si trova attualmente suo marito Enzo Paolo Turchi, si è a lungo parlato di una crisi tra i due. In delle interviste rilasciate recentemente lei ci ha tenuto a fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale e quanto avvenuto nel reality tra lei ed il marito. La ballerina ha confermato il momento di crisi di Enzo Paolo ma scopriamo cosa ha detto nello specifico a riguardo.

Uno dei momenti più seguiti e chiacchierati di quest’ultima edizione del Grande Fratello è stato l’incontro avvenuto tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. In un momento di sconforto il coreografo voleva abbandonare il reality ed Alfonso Signorini ha pensato di fargli incontrare sua moglie per convincerlo a restare. L’ingresso nella Casa di Carmen ha tuttavia ottenuto un effetto contrario. Nel vedere sua moglie Enzo Paolo ha difatti rafforzato la sua idea di lasciare il programma, non riuscendo più a stare lontano dalla sua famiglia.

A far parlare i telespettatori sono state in particolare alcune sue frasi, le quali hanno lasciato supporre una crisi tra lui e Carmen:

Se vuole rimanere lei, per me va bene. La sento distante, diversa, ho paura che sia cambiato qualcosa. Sono disposto a farmi da parte se lei non è più felice con me.

Russo ha quindi deciso di restare nella Casa per un’intera settimana affinché il marito superasse il momento di crisi e la paura di perderla.

La ballerina ha recentemente rilasciato un’intervista con SuperGuidaTv, spiegando come siano andate le cose quel giorno.

Queste le sue parole:

Enzo Paolo ha avuto un momento di crisi, una situazione in cui si è trovato a fare i conti con tante sensazioni, anche negative. In quel contesto particolare è facile sentirsi vulnerabili e provare un senso di inutilità, che poi porta anche a cercare conferme esterne. Sono davvero grata al Grande Fratello e ad Alfonso per avermi dato la possibilità di entrare e sostenerlo in quel momento.

Di Carmen ed Enzo Paolo si è parlato anche nell’ultimo numero di Diva E Donna. Stando a quello che si può leggere, i due erano vicino all’addio ma qualcosa ha poi riacceso la scintilla tra di loro. Nello specifico Russo e Turchi avrebbero fatto l’amore nella loro camera durante una delle notti trascorse insieme all’interno della Casa del Grande Fratello. Questo li ha quindi aiutati a superare il momento difficile.

Queste le sue parole a Diva E Donna:

Abbiamo fatto l’amore in tv e non ci lasciamo più.

La coppia adesso è nuovamente affiatata, confermandosi una delle più longeve della televisione italiana.

La precedente crisi di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi già aveva preso parte ad un altro reality show, nello specifico l’Isola Dei Famosi. Anche in quell’occasione il coreografo ha avuto un momento di crisi e aveva pensato di ritirarsi. A fargli coraggio, anche quella volta, è stata sua moglie Carmen Russo. In seguito alle parole della ballerina, Enzo Paolo ha quindi deciso di continuare la sua avventura sull’isola.