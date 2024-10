GF, Enzo Paolo sgonfia Carmen in diretta: la scena è spiazzante

Carmen Russo è tornata nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con Enzo Paolo Turchi e non solo. La showgirl ha deciso di intervenire, nel corso di questa settima puntata, in onda il 7 ottobre 2024 e di restare! Entrando nel dettaglio, quest’ultima è tornata nella Casa stasera per provare a convincere il gieffino a restare in gioco, dopo aver notato le sue intenzioni di andare via. Prima di arrivare a questa sorpresa, Paolo Turchi è tornato a parlare della sua difficilissima infanzia, commuovendo tutti.

Nel giardino della Casa del GF si è poi presentata Carmen:

“Io ti amo e sempre ti amerò. Te lo volevo dire, perché sei una persona speciale. Sono emozionatissima, tu sei veramente unico. Ho insistito con Alfonso, perché avevo capito che tu avevi bisogno. Enzo, tu sei la mia vita. Hai presente quello che abbiamo fatto nella vita e la famiglia che abbiamo costruito? Quello che abbiamo fatto è quello che viviamo adesso e che siamo adesso. Io devo a te tantissimo, perché hai creduto in me”

Enzo Paolo ha chiarito, ancora una volta, di voler tornare a casa, anche senza di lei. “Ho dato tutto, mi sono liberato dei problemi. Io ringrazio, ne ho parlato con me stesso”, ha affermato Turchi. “Facciamo una cosa Alfonso, io esco e lei entra”, ha proposto il ballerino. Enzo Paolo e Carmen hanno avuto un battibecco simpatico, che ha divertito Signorini e il pubblico. Il padrone di casa, però, è rimasto insospettito dall’atteggiamento di Turchi nei confronti della sua amata. Infatti, il gieffino non ha badato molto alle belle parole spese da Carmen, anzi è apparso infastidito dalla sua presenza.

Per questo, Alfonso gli ha chiesto di raggiungere il confessionale. Il conduttore ha fatto notare che Turchi ha accolto la sua dolce metà con freddezza. Enzo Paolo non ha smentito o negato, anzi ha svelato il motivo per cui si sta comportando con distacco con Carmen, durante questa sorpresa.

“Prima di partire ho avuto il sentore che Carmen fosse stanca per come agivo io. Cresci, non fai più quello che facevo prima. Non ballo, insegno e mi sposto. L’ho vista distaccata. Se a lei non sta bene un uomo così, io me ne vado da casa, veramente”

Allo stesso tempo, Enzo Paolo stasera al GF ha escluso un tradimento da parte di Carmen. “Almeno spero”, ha aggiunto, ridendo, il ballerino. A questo punto, Signorini ha cercato di indagare e di capire se Turchi resterebbe nella Casa più spiata d’Italia se entrasse anche Carmen. Il ballerino ha divertito ancora il conduttore, affermando che lascerebbe comunque il gioco. Non solo, Enzo Paolo ha riproposto di far entrare come concorrente la Russo al suo posto, assicurando che si prenderà lui cura della loro figlia.

Va precisato che Carmen ha già partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini. Turchi è tornato in giardino e qui ha ribadito di voler lasciare il gioco. A molti telespettatori, è tornato in mente il momento in cui Enzo Paolo pregava la Russo di farlo tornare a casa quando si trovava a L’Isola dei Famosi. Sembra che il ballerino non riesca a gestire le dinamiche dei reality show. Per convincerlo a restare, Alfonso ha annunciato che Carmen resterà nella Casa per qualche giorno.

Come già svelato nelle scorse ore, la Russo non resterà nella Casa solo per una notte. Enzo Paolo si è detto felice, ma ha ammesso di essere speranzoso che “questa non sia una condanna”. Carmen l’ha abbracciato più e più volte, ricordando agli altri inquilini che Turchi è una persona speciale. Secondo Beatrice Luzzi, a Turchi non interesserebbe molto della presenza della Russo, ma vorrebbe solo stare con la figlia.