Grande Fratello, annunciato il rientro di Carmen Russo: cosa farà

Dovevamo aspettarcelo, è impossibile tenere separati Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo! Per alleviare alla mancanza che il ballerino sente nei confronti della moglie, Alfonso Signorini ha deciso di far rientrare Carmen nella casa!

La notizia in esclusiva l’ha rivelata Davide Maggio sul suo blog: nella puntata di stasera Lunedì 7 Ottobre, Carmen Russo varcherà la porta rossa, stavolta per restarci! Ma attenzione, non si tratta di un’entrata in gioco come concorrente, la ballerina resterà per 3 giorni soltanto nella casa. Una dolce sorpresa per Enzo Paolo Turchi, che sente sempre la mancanza dell’amatissima moglie. Carmen è un ciclone, chissà cosa combinerà in questi tre giorni!

Carmen Russo torna al Grande Fratello: la strategia di Alfonso Signorini

Gli ascolti di questa edizione del Grande Fratello non stanno decollando. Ogni anno è sempre peggio del precedente, la prima puntata è stata la meno vista di sempre. Per questo Alfonso Signorini e la squadra degli autori stanno cercando di trovare delle soluzioni, qualcosa per tenere il pubblico incollato allo schermo. Si è vociferato del ritorno di alcuni vecchi concorrenti di passate edizioni, non sarebbe la prima volta che il GF ”ricicla” i suoi concorrenti. Valeria Marini partecipò al Grande Fratello Vip per ben 3 edizioni, nel 2016, nel 2020 e nel 2021. Cristiano Malgioglio sia nel 2017 che nel 2020. La stessa Carmen Russo è già stata concorrente nella casa sia nel 2017 che nel 2021. Non c’è due senza tre!

Il ciclone Carmen Russo si sta per abbattere di nuovo nella casa più spiata d’Italia e per ora sappiamo che si tratta soltanto di una sorpresa. Carmen ha da poco festeggiato il compleanno e ad Enzo Paolo è dispiaciuto non poterci essere, l’averla vista attraverso il vetro nella casa non è bastato. Li conosciamo bene loro ormai, non possono stare troppo lontani. Chissà se Alfonso Signorini farà l’offertaccia a Carmen, chiedendole di restare come concorrente. Da una parte si creerebbero delle dinamiche interessanti, perché Enzo Paolo e Carmen farebbero squadra e sarebbero un concorrente difficile da abbattere. Ma dall’altra parte sappiamo che per entrambi la lontananza dalla figlia Maria sarebbe gravosa, è difficile immaginare che anche Carmen decida di allontanarsi da lei per un tempo indefinito. Intanto stasera, vedremo l’ingresso della ballerina e la reazione di Enzo Paolo. Una cosa è certa: di sicuro si commuoverà!