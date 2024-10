Paola Caruso e Gianmarco: furia contro l’ex di lui, faida senza fine

Faida serratissima e con toni feroci quella che si è innescata tra Paola Caruso, il suo futuro sposo Gianmarco e Simona (l’ex compagna di quest’ultimo). Tutto è cominciato quando la showgirl si è recata a Verissimo ed ha annunciato che sposerà l’uomo a luglio 2025. Lui ha un figlio, avuto proprio con la già citata Simona che, dopo aver ascoltato ciò che è stato detto nel salotto di Silvia Toffanin, è esplosa su Instagram. In particolare ha attaccato sia l’ex sia la Caruso, affermando che la loro conoscenza è iniziata quando lei ancora stava assieme a Gianmarco. Non solo: ha sostenuto che quest’ultimo ha provato a tornare assieme a lei fino a quest’estate e che è sempre stata lei a voler chiudere definitivamente dopo aver scoperto che la sua frequentazione con Paola stava proseguendo.

E ancora, Simona ha riferito che lei era a Montecarlo quando a Capodanno si sono incontrati Gianmarco e la Caruso, aggiungendo che i due si sarebbero scambiati i numeri di nascosto. “Falsità”, ha tuonato la donna in riferimento all’intera narrazione mielosa dell’ex volto di Avanti un Altro. Insomma, un quadro ben diverso da quello descritto a Verissimo dove è stato dipinto uno scenario idilliaco. Alle accuse pesanti di Simona hanno risposto i diretti interessati.

“Ma fosse l’ex moglie, almeno aveva un titolo per parlare. Neanche quello invece”, ha sibilato la Caruso, rispondendo su Instagram ad alcuni fan che le hanno fatto notare le feroci critiche pronunciate nei suoi confronti da Simona. In effetti risulta che quest’ultima non ha mai sposato Gianmarco, seppur con lui ha un figlio. Poi è intervenuto sulla vicenda il diretto interessato che ha postato un lungo resoconto relativo alla sua versione dei fatti. Ovviamente il suo racconto si discosta parecchio da quello fornito dall’ex compagna:

“Sono profondamente ferito e anche allo stesso tempo schifato da quello che è stato detto e scritto nelle ultime 24 ore. Alla signora dico in data 23/11/2020 è stato sottoscritto da entrambi un accordo consensuale di separazione alla presenza di testimoni. Nonostante questo ho cercato con la coscienza di padre di mettere sempre la famiglia al primo posto per il bene di mio figlio e cercato di ricomporre un vaso ormai rotto. Non per volontà mia, che ho sempre cercato fino all’ultimo nonostante tutto quello che ho sopportato che non sto qui a ripetere perché sono un SINGNORE “.

Gianmarco ha proseguito rigettando l’accuso di aver tradito l’ex compagna e di aver iniziato la love story con Paola Caruso mentre era ancora impegnato sentimentalmente:

Non c’è stato nessun Tradimento da parte mia ANZI!!!!!. Taccio perché rispetto mio figlio a differenza tua. Sai benissimo che dopo l’accordo sottoscritto di separazione (nel 2020, ripeto da parte di entrambi) il nostro rapporto è continuato soltanto per il bene del figlio. Bene a cui tu così facendo dimostri che non sei interessata e da madre. Ciò è molto grave. Quindi non stare qui a giudicare una donna che amo e che la madre la sa fare che è una donna con la D maiuscola”.

Naturalmente il riferimento alla donna con la D maiuscola è a Paola Caruso. Gianmarco ha quindi concluso:

“Per essere chiari una volta per tutte ci siamo conosciuti l’1 gennaio 2023 a colazione a Montecarlo perché due bambini hanno iniziato a giocare. Io da uomo libero e lei da donna libera ci siamo scambiati il numero di telefono dopodiché lei con tutti i problemi di suo figlio sicuramente non ha pensato all’amore dedicandosi per un anno intero a suo figlio. Ci siamo fidanzati a gennaio 2024 giusto per puntualizzare le cose. Il resto sono tutte chiacchiere io amo questa donna tant’è che ho deciso che sarà mia moglie. FINALMENTE ENTRAMBI ABBIAMO TROVATO CIÒ CHE ABBIAMO SEMPRE CERCATO PER TUTTA LA VITA E RINCORSO IN PERSONE SBAGLIATE. L’AMORE E LA FAMIGLIA.!

Paola Caruso ha sposato pienamente la versione del fidanzato, commentando il suo intervento con un affettuoso “Amore”. Ora non resta che attendere la controreplica di Simona. C’è il sospetto che questa storia finirà nei talk show televisivi e che la showgirl sarà di nuovo protagonista di interviste e quant’altro. Chissà perché capitano tutte a lei. Che strane coincidenze. Che tristezza!