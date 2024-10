Paola Caruso, l’ex del suo futuro sposo irata: rivelazioni clamorose

Paola Caruso ha detto tutta la verità a Verissimo sulla storia con il suo futuro sposo Gianmarco? A detta di Simona, l’ex compagna dell’uomo (l’ex coppia ha anche un figlio), assolutamente no. E infatti si è scagliata contro la showgirl, affermando che la sua versione tutta amore e passione ha dei lati parecchio oscuri. Cioè? La donna ha spiegato per filo e per segno che quando si sono conosciuti lei era presente e stava ancora assieme a Gianmarco. Addirittura quest’ultimo e la Caruso si sarebbero scambiati i numeri a Montecarlo mentre lei era assente perché si stava allenando in palestra.

Ospite da Silvia Toffanin, la l’ex Bonas di Avanti un Altro ha dichiarato che convolerà a nozze il 10 luglio 2025. L’intervista è stata seguita attentamente da Simona che, tramite delle storie Instagram, ha tuonato sulla Caruso, gettando parecchie ombre su come è nata la sua love story con il suo ex fidanzato nonché padre di suo figlio. A proposito di figli: Paola ha narrato alla Toffanin che ha conosciuto il futuro sposo in hotel a Montecarlo, mentre i loro bambini avevano iniziato a giocare assieme. Ma che bel quadretto! Sentite invece cosa ha reso noto Simona:

“Con i bimbi in hotel c’ero pure io a Montecarlo, dillo che vi siete scambiati i numeri in hotel mentre c’ero anche io con mio figlio. Volevo chiarire un po’ di cose perché giustamente non si capisce. La verità non la dicono per comodità, ma le cose non sono andate proprio così perché quel capodanno a Montecarlo c’ero anche io, solo che mi stavo allenando in palestra e loro si sono scambiati i numeri di telefono. Lei di me sapeva e sapeva anche che io ero lì, ma la cosa grave è che la storia con il mio ex compagno è continuata ad andare avanti. Con tutto ciò, loro hanno iniziato una storia a mia insaputa”.

Capito? Simona sostiene che Paola Caruso, quando ha conosciuto Gianmarco, sapeva che lui era ‘occupato’. Ora, senza fare i moralisti, c’è pieno il mondo di persone che ci provano con uomini o donne impegnati. E pazienza. Però, laddove la versione di Simona corrisponda a verità, non è proprio una genialata andare in tv a dipingere una situazione idilliaca e fiabesca quando le cose sono più ingarbugliate e spinose. L’ex di Gianmarco ha poi proseguito:

“La nostra storia è andata avanti, confermata da fatti e eventi; è proseguita, se ne sono fo**uti il cavolo di me, sia lei che lui. Anche per solidarietà femminile mi sarei aspettata almeno un gesto, una chiamata, qualcosa. L’ho contattata, le ho mandato una lettera in cui le ho scritto che comunque lui era stato con me e avevo le prove. Se voleva dei chiarimenti ero disponibile, ma lei ha fatto orecchie da mercante, ma si sapeva. Non ho parole per questa falsità che voglio far vedere”.

La faccenda è alquanto delicata. Davvero la Caruso non ha nemmeno risposto a Simona? Davvero Gianmarco ha frequentato per un periodo sia l’ex sia la showgirl? Simona ha poi sostenuto che Paola abbia detto un’altra clamorosa bugia da Silvia Toffanin:

“Lei dice che stanno insieme da due anni. Siamo stati a Montecarlo nel 2023 per festeggiare capodanno e non sono due anni, ma uno. Con me poi lui c’è stato sempre praticamente, sono stata io che ho iniziato ad avere dei dubbi e ho scoperto tutto. Oltretutto ci ha provato fino a luglio e io ad agosto l’ho bloccato dappertutto. Comunque abbiamo un figlio e dobbiamo avere un minimo di rapporto per il bambino, ma io avrei evitato anche questo. Il karma farà il suo corso, vediamo come andrà a finire questa storia basata sulla sincerità e su questo amore puro, questo regalo che Dio ha voluto fare loro. Gli auguro tutto il bene ovviamente”.

Ma come? Davvero Gianmarco fino a quest’estate ha tentato di tornare con l’ex? E Paola Caruso? Tutto l’amore che ha iniziato a provare per lei è arrivato soltanto dopo? Che storiaccia!