Verissimo, Paola Caruso si sposa! L’annuncio, Toffanin commossa

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato nuovamente Paola Caruso, ex volto di Avanti Un Altro. La showgirl ha fatto un annuncio inaspettato in diretta che ha emozionato sia la conduttrice che lo studio. A luglio dell’anno prossimo, difatti, convolerà finalmente a nozze con il suo fidanzato Gianmarco. Di seguito tutti i dettagli sulle loro nozze.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra i diversi ospiti della puntata c’è stata anche la showgirl Paola Caruso, ex volto del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti Un Altro. Già qualche settimana fa Paola era stata ospite di Silvia ed aveva parlato del problema riguardante il suo bambino. Oggi, dopo le tante difficoltà che ha dovuto affrontare, l’ex bonas di Avanti Un Altro, ha finalmente ritrovato la serenità grazie all’amore. Proprio a riguardo ha fatto un annuncio inaspettato in diretta.

Caruso ha difatti rivelato che l’anno prossimo convolerà a nozze con il suo fidanzato Gianmarco. La data prevista per il matrimonio è il 10 luglio 2025. La notizia ha chiaramente lasciato senza parole la conduttrice Silvia Toffanin, che si è evidentemente emozionata. L’intervista si è quindi incentrata perlopiù su come abbia conosciuto il suo futuro marito. Paola ha raccontato come Gianmarco sia per suo figlio Michele come un papà. Inoltre c’è stata per lei una dolce sorpresa da parte della conduttrice. Gianmarco le ha difatti scritto una bellissima ed emozionante lettera, che Silvia ha letto in diretta portando la sua ospite a commuoversi fino alle lacrime.

Paola ha poi anche parlato della sua infanzia, in particolare della scoperta della sua adozione avvenuta durante un litigio con una sua amica. Quest’evento l’ha particolarmente segnata e ha raccontato di come, inizialmente, il fatto che i suoi genitori adottivi le avessero nascosto la verità sia stato per lei fonte di rabbia. L’ex bonas di Avanti Un Altro ha raccontato anche un aneddoto riguardo il suo futuro marito. Gianmarco, difatti, abita nella stessa città di suo padre biologico e per lei questo è un segno del destino. Ha anche aggiunto che lo inviterà al suo matrimonio nella speranza di poter ricominciare come una vera famiglia. Paola ha già riallacciato i rapporti con sua madre biologica e ha rivelato che è stato soprattutto grazie a suo figlio Michele.