Volpe “rifatta”, ex d’Urso irato, Marcuzzi in Rai: le 10 news della settimana

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati a fare coppia: i due hanno persino rimesso le fedi alle dita. Non solo: l’argentina ha anche diffuso una Stories Instagram notturna nei giorni scorsi, riprendendo il conduttore campano nel suo letto. La “soap” continua…

Si mormora che Alessia Marcuzzi, dopo un anno di esilio semi-volontario dalla tv, sia pronta a tornare sul piccolo schermo, ma non sulle reti Mediaset, bensì in Rai. Dagospia parla di una trattativa in fase avanzata per portare la ‘Pinella’ sulla tv di stato a partire dalla prossima stagione.

Oggi è un altro giorno confermato anche per la prossima stagione nel pomeriggio feriale di Rai Uno. Lo ha dichiarato Serena Bortone che sta raccogliendo ascolti piuttosto buoni. Non certo entusiasmanti, ma sicuramente sufficienti, abbastanza per ottenere il lasciapassare per un’altra stagione.

Grave lutto per Bruno Vespa. È venuto a mancare, all’età di 64 anni, il fratello minore Stefano. Pure lui giornalista, a lungo aveva lavorato a Panorama e a Il Tempo. Stefano, che negli ultimi anni si era dedicato all’informazione online, è deceduto a causa di un malore improvviso.

“Un corteggiatore in prova”. Così Barbara d’Urso aveva definito Francesco Zangrillo, l’uomo con cui ha avuto una relazione da poco finita. La descrizione della conduttrice campana è andata di traverso al manager che lungo le colonne di Chi ha tenuto a sottolineare che con la timoniera di Pomeriggio Cinque ha vissuto una storia intensa durata un anno, altro che “corteggiatore in prova. La stizza di Zangrillo, che di fatto ha sostenuto che Barbara non abbia detto la verità, è stata assai palpabile.

Elodie Di Patrizi fa sul serio con Davide Rossi. I due si frequentano ormai da mesi. Dal flirt si è passati a qualcosa di ben più importante…

Anna Tatangelo raddoppia: Scene da un matrimonio 2 non solo andrà in onda il sabato pomeriggio, ma pure la domenica, in sostituzione di Amici di Maria De Filippi che, dal 19 marzo, vedrà decollare il Serale, come al solito in onda il sabato sera.

Temptation Island sarà davvero cancellato dal palinsesto estivo di Canale Cinque? “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”, ha raccontato il conduttore romano a Di Più Tv. Non resta che attendere.

Batosta per Soleil Sorge al GF Vip: all’ex corteggiatrice UeD è sfuggita per un soffio la finale: a condannarla il televoto contro Davide Silvestri. Si mormora che l’italoamericana sarà arruolata da Barbara d’Urso come opinionista de La Pupa e il Secchione…

Adriana Volpe è finita sotto le grinfie di Striscia la Notizia. Dalle analisi effettuate da tg satirico sembra che la conduttrice trentina abbia ceduto al richiamo del bisturi ben due volte per migliorare il proprio aspetto esteriore: prima per il naso, che in passato appariva più grosso rispetto ad ora, e poi per il decolleté, che parrebbe aumentato in confronto agli inizi nel mondo dello showbiz.