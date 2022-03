Adriana Volpe è rifatta: Striscia la notizia svela i ritocchini

Adriana Volpe non sarebbe naturale al cento per cento. L’ex conduttrice Rai sarebbe rifatta. Il condizionale è d’obbligo perché la diretta interessata non ne ha mai parlato pubblicamente. Striscia la notizia ha però analizzato il corpo dell’opinionista del Grande Fratello Vip nella sua rubrica Fatti & Rifatti, dove tutti i Vip di casa nostra vengono praticamente analizzati dalla testa ai piedi.

Secondo il tg satirico di Antonio Ricci Adriana Volpe oggi appare assai diversa rispetto al passato. Certo, è trascorso parecchio tempo dagli esordi come modella – circa venti anni – ma pare che il fascino della bionda presentatrice non sia tutto merito di Madre Natura.

Dalle analisi effettuate da Striscia la notizia pare che Adriana Volpe abbia ceduto al richiamo del bisturi ben due volte per migliorare il proprio aspetto esteriore: prima per il naso, che in passato appariva più grosso rispetto ad ora, e poi il decolleté, che sembrerebbe visibilmente aumentato in confronto agli inizi nel mondo dello showbiz. Come reagirà Adriana a queste indiscrezioni?

I segreti di bellezza di Adriana Volpe

Di sicuro la bellezza di Adriana Volpe non è solo merito della chirurgia estetica: in una vecchia intervista l’ex gieffina ha confidato di essere molto fissata con lo sport e più precisamente con la palestra. Oltre all’attività fisica Adriana si mantiene in forma con una vita dinamica e intraprendente, dividendosi tra gli impegni di madre e quelli di lavoratrice.

Ovviamente non va dimenticata l’alimentazione: Adriana varia ogni giorno i cibi che porta a tavola, prediligendo sempre i prodotti italiani e la frutta e la verdura di stagione. La Volpe è inoltre una grande fan delle terme, che frequenta spesso, sia in estate sia in inverno.

Un vero toccasana per corpo e mente, dove ricaricare le pile nei periodi più stressanti. L’ex gieffina si reca alla spa da sola ma a volte in compagnia della figlia Gisele, che ha dieci anni, e degli amici più cari. Nessun uomo nella vita privata: dopo il divorzio dall’immobiliarista Roberto Parli la soubrette è single.