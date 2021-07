Adriana Volpe, 48 anni in splendida forma: cosa mangia, il suo segreto

Il tempo sembra non passare mai per Adriana Volpe. La bionda presentatrice, archiviato il lungo matrimonio con l’immobiliarista Roberto Parli, è davvero in ottima forma. Fisico asciutto, tonico, decolleté generoso e lato B perfetto. Quali sono i segreti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché nuova opinionista del reality show di Alfonso Signorini?

In un’intervista al settimanale Nuovo la 48enne ha ammesso di non essere una persona molto fissata con la palestra. Ok all’allenamento, ma il giusto. “Credo piuttosto che sia fondamentale essere molto attivi e avere una vita dinamica”, ha spiegato la Volpe. “Ogni giorno mi divido tra il lavoro in tv e il ruolo di mamma, gestisco la casa e mi barcameno tra mille impegni: credo che sia questo ad accelerare il mio metabolismo”, ha aggiunto.

Il principale segreto di bellezza di Adriana Volpe sarebbe dunque la frenesia, che permette al fisico di bruciare in maniera più veloce le calorie. Ma occhio anche all’alimentazione, del resto siamo ciò di cui ci nutriamo. Per l’ex valletta di Fabrizio Frizzi è fondamentale e ci ha tenuto a precisare che è importante pure diversificare quello che si porta a tavola ogni singolo giorno:

“Fino a qualche tempo fa la mia lista della spesa era sempre la stessa e compravo più o meno gli stessi venti prodotti. Oggi invece la mia sfida è quella di arrivare alla cassa ogni volta con cibi diversi, privilegiando i prodotti italiani e la frutta e la verdura di stagione”

Adriana Volpe è inoltre una grande fan delle terme, che frequenta spesso sia in estate sia in inverno. Un vero toccasana per fisico e mente, dove ricaricare le pile nei periodi più stressanti. L’ex gieffina si reca alla spa da sola ma a volte in compagnia della figlia Gisele, che ha nove anni, e degli amici più cari.

La vita privata di Adriana Volpe

Al momento Adriana Volpe è single dopo la fine del suo matrimonio con l’immobiliarista Roberto Parli, dal quale ha avuto Gisele. Per l’ex volto Rai si tratta del secondo divorzio: nel 2000 ha sposato Chicco Cangini ma la coppia è scoppiata quattro mesi dopo il sì.

Nonostante le delusioni sentimentali Adriana Volpe è fiduciosa nel futuro e spera di innamorarsi presto di un altro uomo. Un uomo che possa entrare nella vita di Gisele in punta di piedi. La bambina sta crescendo nel migliore dei modi, divisa tra Milano e Montecarlo, dove vive il padre Roberto.

Dopo un anno trascorso in Lombardia per condurre Ogni Mattina su Tv8 Adriana Volpe rientrerà a Roma: qui sarà impegnata con la sesta edizione del Grande Fratello Vip.