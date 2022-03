Verissimo, Soleil tra Alex e Carlo: cosa ha detto, e su Pupa e Secchione…

Soleil Sorge sarà ospite a Verissimo questo weekend. Nel doppio appuntamento con Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è prevista nella puntata di domenica 13 marzo, per essere precisi. Nello studio di Verissimo parlerà della sua esperienza nella Casa, come hanno fatto altri ex concorrenti eliminati prima di lei. Anche Soleil si è sottoposta alle domande della Toffanin, la puntata è stata registrata e sono già arrivate le anticipazioni sulla sua intervista. Naturalmente è stato inevitabile toccare il tasto Alex Belli.

Anche a Verissimo Soleil ha detto di non essere innamorata di Alex. Nella Casa però ha tentato più volte di tenere il piede in due scarpe, ma il dire A e poi dire B o smentire A fa parte del suo personaggio. Nonostante oggi non si possa parlare di amore, la Sorge ha confermato che secondo lei il rapporto suo con Alex è stato il più vero all’interno della Casa. Soleil ha parlato di una grande complicità con Belli e di amicizia, aggiungendo che quando si è accorta che il rapporto stava andando oltre lei ha frenato. Insomma, cose già dette e ridette anche al GF Vip.

Dalla Toffanin però Soleil ha aggiunto un dettaglio in più, perché ha fatto capire che si stava innamorando ma di essere riuscita a non innamorarsi. “Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento”, queste le parole a Verissimo. Nei mesi passati insieme ad Alex Belli al GF Vip, però, non ha mai visto in lui un possibile compagno di vita. Non era insomma l’uomo adatto a stare al suo fianco, ma anche a causa di Delia Duran: “Era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”. Quindi Silvia ha indagato sul momento in cui Alex ha detto “ti amo” a Soleil. Sotto le famose coperte. A tal proposito la Sorge ha dichiarato:

“In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio”

Ciò che è successo sotto le coperte resterà sotto le coperte, a quanto pare. Continua a esserci confusione, ma il pubblico se ne farà una ragione. Si è sentita usata da Alex? Questa la risposta: “Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”. A Verissimo Soleil ha parlato anche del fidanzato Carlo:

“È sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”

Non poteva mancare la domanda su La Pupa e il Secchione Show: Soleil ci sarà? Lei ha risposto così: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”. Ormai è chiaro che manca solo l’annuncio ufficiale sulla sua presenza.