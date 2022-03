Anna Tatangelo rimpiazza Amici: rivoluzione Canale 5, ma si teme il flop

Rivoluzione nel pomeriggio domenicale di Canale Cinque. Inevitabili, d’altra parte, le “grandi manovre” visto che il 19 marzo inizierà la fase serale di Amici di Mari De Filippi. Il talent show, quindi, migrerà dal pomeriggio del dì festivo al prime time del sabato, lasciando scoperta la slot domenicale. DavideMaggio.it riferisce che il posto vacante sarà riempito da Scene da un matrimonio 2 di Anna Tatangelo che dunque raddoppia poiché il format tornerà in onda pure di sabato, più precisamente nel giorno stesso in cui decollerà il serale di Amici.

Ricapitolando: Scene da un matrimonio andrà in onda sabato 19 marzo, a partire dalle 14.10, e anche domenica 20 marzo, a partire dalle ore 14.30. Amici si sposta al sabato sera, con il primo appuntamento previsto per il 19 marzo. DavideMaggio.it spiega che per ora, il doppio appuntamento della trasmissione è in scaletta solo per sabato 19 e domenica 20: probabile che i vertici di Canale Cinque, prima di posizionare lo show per diverse puntate in quella fascia, vogliano prima farsi un’idea se la soluzione sarà una scelta azzeccata o meno. Il rischio flop, infatti, non è per nulla basso.

Scene da un matrimonio raddoppia, ma la domenica c’è il pericolo di una debacle sugli ascolti

Scene da un matrimonio, nell’ultima stagione in onda il sabato pomeriggio, ha raccolto in media 1.828.000 utenti, facendo registrare uno share del 13,32%. Numeri non da disfatta ma nemmeno da tripudio. Il sabato inoltre, per Anna Tatangelo, c’è una concorrenza molto meno agguerrita rispetto alla domenica. Nel dì festivo se la dovrà vedere infatti con la corazzata Domenica In che ha tenuto testa ad Amici. Il pericolo forte è che Scene da un matrimonio, contro Mara Venier, potrebbe raccogliere numeri assai al di sotto delle aspettative. Se l’asticella dello share dovesse scendere sotto il 10%, ci sarebbe da correre ai ripari in fretta.

Confermato invece il prolungamento di Verissimo che, grazie agli ottimi dati sia del sabato sia della domenica, andrà in onda, nel dì festivo, almeno fino al 10 aprile. Nella rivoluzione domenicale di Canale Cinque, la settimana scorsa ha preso avvio la nuova stagione de Lo show dei record, guidato da Gerry Scotti, che è subentrato ad Avanti un altro pure di sera.