Elodie, non è più tempo di flirt: perché la storia con Davide Rossi è seria

Elodie Di Patrizi, dopo la fine della love story con Marracash, ha di nuovo il cuore che batte forte per un ‘lui’, che di nome fa Davide Rossi. Non è la prima volta che negli ultimi mesi la cantante di “Vertigine” viene accostata al marketing manager di Armani. Sono persino usciti scatti rubati inequivocabili dei due. Ora ne sono trapelati altri, pubblicati dal portale Whoopsee, che aggiungono ulteriori dettagli sulla relazione in corso. Ecco, appunto, relazione: esatto, a quanto pare non si sta trattando di un flirt da bruciare in fretta e vivere con passione fulminea; sembra che ci sia molto di più, vale a dire che la storia sta maturando e diventando qualcosa di importante.

Elodie, da sempre molto riservata circa la sua vita sentimentale, non ha mai ufficializzato la storia con Rossi (lo stesso vale per il manager). Eppure la storia c’è: dalle immagini diffuse da Whoopsee, in cui l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e Davide sono stati intercettati a passeggiare a braccetto e a scambiarsi baci romantici alla luce del sole, emerge con nitidezza che il rapporto è stato gettato su basi solide. Ormai sono mesi che i due si frequentano e qualcosa vorrà pur dire. Marracash è ormai un bel, seppur lontano, ricordo. La Di Patrizi e il rapper sono rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura. L’amore si è trasformato in amicizia, nulla più, nulla meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

A inizio gennaio la musicista era volata alle Maldive, assieme alla sorella Fey. L’assenza di Rossi aveva fatto credere a qualcuno che la love story fosse andata disperdendosi (il magazine Oggi sostenne che la cantante era tornata single). Nulla di tutto questo: semplicemente Elodie si era presa una pausa, trascorrendo del tempo di ristoro con una persona a lei cara, la sorella appunto. Tornata a Milano ha riabbracciato Davide, con il quale ha ritrovato serenità e stabilità sentimentale. Per quel che riguarda Marracash, invece, tutto tace sul fronte sentimentale.