Alessia Marcuzzi, ritorno in tv: dove la si vedrà, trattativa e colpo di scena

La conduttrice romana, dopo un anno di esilio volontario dalla tv, è pronta a rimettersi in gioco: “Trattativa in fase avanzata”

L’esilio volontario dalla tv di Alessia Marcuzzi starebbe giungendo al termine. La conduttrice romana, a inizio stagione, a gran sorpresa non è entrata con alcun programma nella griglia dei palinsesti Mediaset. Si è detto e scritto molto sulla sua assenza: alla fine si è capito che la “Pinella” avrebbe voluto timonare alcuni show che sono stati cassati o finiti nelle mani di altri e che i vertici del Biscione le hanno proposto trasmissioni che non l’hanno convinta. L’epilogo è stato amaro, con la Marcuzzi che è rimasta a mani vuote. Nei mesi successivi si sono rincorse diverse voci che l’avrebbero voluta di ritorno a Mediaset, ma non si è verificato nulla di quel che è stato ipotizzato. Ora però sembra che ci siamo: la conduttrice sarebbe molto vicina a sbarcare nuovamente sul piccolo schermo, sulla Rai.

A spiegare i dettagli delle trattative che stanno coinvolgendo la presentatrice è Dagospia, che fa sapere che qualche settimana fa c’è stato un riavvicinamento tra Mediaset e la Marcuzzi. Sul tavolo sono stati messi tre programmi, ma tutto si è concluso con un nulla di fatto e con il successivo sbarco di Belen Rodriguez a Le Iene. C’era stata anche una proposta del gruppo Discovery per la capitolina, anticipata dal settimanale Oggi, ma pure in questo frangente tutto sarebbe naufragato.

Alessia Marcuzzi molto vicina alla Rai: trattativa segreta

Si arriva così alla trattativa con la tv di stato. Dagospia riferisce che ha appreso da fonti qualificate che sarebbe in corso una trattativa con i vertici di Viale Mazzini. Una trattativa segreta, gestita direttamente dal manager Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta.

Al momento non ci sarebbe alcun contratto firmato, ma i colloqui tra l’entourage della conduttrice e la dirigenza Rai sarebbero in fase avanzata per essere definiti. Nulla invece è trapelato in merito ai progetti su cui potrebbe essere coinvolta l’ex volto Mediaset. Non resta che attendere nuovi sviluppi sulla vicenda. Dopo un anno di stop, Alessia è pronta a rimettersi in gioco.