Alessia Marcuzzi: “Ecco perché ha detto no al ritorno a Le Iene”

L’assenza di Alessia Marcuzzi dal piccolo schermo continua a far discutere. La conduttrice ha lasciato Mediaset dopo venticinque anni di onorata carriera. Una scelta fatta per cercare nuovi stimoli e opportunità, con grande dispiacere di Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre creduto nel talento della 49enne. Di recente si è parlato di un ritorno a Le Iene: pare che la Marcuzzi abbia ricevuto una nuova proposta che avrebbe però rifiutato.

Il motivo? Non è chiaro ma secondo un gossip riportato dal settimanale Vero Alessia Marcuzzi avrebbe declinato l’invito a rientrare a Mediaset per approdare altrove:

“Alessia potrebbe tornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video”

La Marcuzzi sarebbe dunque pronta ad approdare sulla piattaforma streaming: già qualche mese fa si vociferava di questa nuova collaborazione ma non è mai arrivata alcuna conferma. Ne sapremo di più nei prossimi mesi? Intanto sembra che Mediaset abbia deciso di affidare Le Iene a Belen Rodriguez.

La showgirl argentina dovrebbe condurre la fortunata trasmissione di Italia Uno con Teo Mammucari. Una coppia già ben rodata: da anni Belen collabora con il presentatore a Tu si que vales. Ma in passato, più precisamente nel 2009, i due hanno condotto insieme anche Scherzi a parte e Sarabanda.

Le nuove passioni di Alessia Marcuzzi

Tornando ad Alessia Marcuzzi, la moda è una delle grandi passioni dell’ex compagna di Francesco Facchinetti. Tempo fa ha aperto un blog di moda – La Pinella – e nel 2012 ha fondato il marchio di borse Mark & Angels. Spesso su Instagram, dove è seguita da oltre cinque milioni di follower, si diletta a dare consigli di stile ai suoi fan.

La Marcuzzi è pure una grande amante del settore beauty. Di recente ha creato il brand di cosmetici Luce Beauty. Tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente. Inoltre a breve Alessia – che è testimonial delle sue due attività – aprirà il primo beauty bar a Roma.

Un bar della bellezza dove, come in un classico bar, non serve prendere appuntamenti. Fai l’ordinazione, usufruisci di ciò che hai chiesto, paghi e vai. Un nuovo tipo di attività nata negli Stati Uniti – a New York ce ne sono a bizzeffe – che si sta facendo largo un po’ in tutto il mondo e che la Marcuzzi vuole lanciare anche nel nostro Paese.