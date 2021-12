Alessia Marcuzzi, dalla tv al negozio: nuovo lavoro per la conduttrice

Ha detto addio a Mediaset ma non è rimasta con le mani in mano. Alessia Marcuzzi è impegnata in questo periodo con le sue azienda – Luce Beauty e Marks & Angels – e con un nuovo progetto imprenditoriale. Durante un ask su Instagram la conduttrice ha rivelato ai suoi follower che sta per aprire un beauty bar legato al suo marchio di prodotti di bellezza.

“Hai mai pensato di aprire un centro estetico con trattamenti Luce Beauty?”, ha chiesto una fan. La bionda presentatrice ha così confidato:

“Non un centro estetico ma un progetto pazzesco a cui sto lavorando da mesi: un beauty bar! Non vedo l’ora”

Per il momento Alessia Marcuzzi ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma è probabile che la nuova attività venga inaugurata nella sua città natale, Roma, entro il 2022.

Che cos’è un beauty bar

Un beauty bar non è altro che un bar della bellezza, dove come in un classico bar non serve prendere appuntamenti. Fai l’ordinazione, usufruisci di ciò che hai chiesto, paghi e vai. Un nuovo tipo di attività nata negli Stati Uniti – a New York ce ne sono a bizzeffe – che si sta facendo largo un po’ in tutto il mondo.

A Londra e a Parigi sono molto gettonati mentre in Italia sono ancora poco conosciuti. Oltre alla cura della propria persona, non manca la socializzazione. Infatti, nei beauty bar è possibile fare amicizia, chiacchierare, sedersi dietro un bancone e aspettare il proprio turno.

Le aziende di Alessia Marcuzzi

L’ex di Francesco Facchinetti non è di certo rimasta disoccupata visto che negli ultimi anni ha avviato una carriera da imprenditrice che sta dando i suoi frutti. Al momento Alessia Marcuzzi si occupa a tempo pieno delle sue due società: Luce Beauty e Marks & Angels.

Il primo è un brand di cosmetici: tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente. Il secondo è invece un marchio di borse artigianali. Alessia è pure testimonial della sue società.

Due aziende in cui Alessia Marcuzzi crede molto e alle quali oggi dedica tutte le sue giornate data l’assenza in televisione. L’ex volto Mediaset possiede inoltre il sito La Pinella, dove fornisce alle sue lettrici consigli di bellezza, di moda e di viaggi.