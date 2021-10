Alessia Marcuzzi sempre più lontana dalla tv: rifiuti e mancanza di progetti

L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi, annunciato lo scorso giugno, ha rappresentato un punto di svolta nella carriera della conduttrice. La 48enne romana ha lavorato per l’azienda di Cologno Monzese per ben 25 anni. I telespettatori si sono immediatamente chiesti cosa avesse in serbo il futuro per l’ex di Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. Oggi emergono nuovi dettagli sulle proposte lavorative che la Marcuzzi avrebbe ricevuto.

Dagospia riporta delle indiscrezioni su ciò che sta succedendo nella carriera di Alessia. Secondo il noto portale di gossip la Marcuzzi avrebbe visto sfumare almeno due progetti. Avrebbe rifiutato un programma del preserale di La7. In più per qualche tempo sarebbe stata accostata a “Ballando con le Stelle”, storico show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Anche in questo caso, un nulla di fatto.

Come specificato da Dagospia, le belle parole spese per lei di recente dal numero uno de Le Iene, Davide Parenti, e dal presentatore Nicola Savino hanno fatto sperare in un ritorno di Alessia nella trasmissione di Italia Uno. Alcuni esperti di retroscena tv hanno lasciato intendere che il ‘gran ritorno’ fosse stato fissato per gennaio 2022. Tuttavia, non ci sono notizie ufficiali: nessuno ha commentato queste indiscrezioni. Anzi il portale diretto da Roberto D’Agostino sostiene che non c’è in vista alcun rientro della Marcuzzi a Le Iene e che il suo futuro appare sempre più nebuloso, vista l’assenza di progetti tv in vista.

Subito dopo l’annuncio della fine del suo rapporto lavorativo con Mediaset si è parlato anche di una possibile apparizione al prossimo Festival di Sanremo. Anche in tale frangente, però, tutto tace. Inoltre la conduttrice, che ha rifiutato “Scene da un matrimonio”, oggi condotto da Anna Tatangelo, è anche stata accostata al canale Discovery.

Alessia Marcuzzi e l’addio alle Iene

Alessia Marcuzzi è stata presentatrice de “Le Iene” dal 2001 al 2005 e dal 2018 al 2021. Il suo addio alla trasmissione ha lasciato di stucco i telespettatori e i colleghi, abituati ormai alla sua presenza e al suo stile di conduzione. Lo stesso collega della bionda 48enne, Nicola Savino, ha rivelato che la sua assenza si fa sentire e che spera che la Marcuzzi torni presto sui suoi passi.

Quest’anno “Le Iene” è tornato con una nuova formula che vede ben dieci conduttrici al fianco di Savino, a rotazione.