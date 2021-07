Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv ma con un nuovo ruolo: retroscena

Ha deciso di lasciare Mediaset Alessia Marcuzzi. La conduttrice, dopo venticinque anni al servizio dell’azienda, ha scelto con un post sui suoi social di portare a conoscenza di tutti l’intenzione di prendersi una pausa, lasciando trasparire un’insoddisfazione nei confronti dell’ultimo periodo lavorativo e dei progetti a lei proposti. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021-2022 Piersilvio Berlusconi ha tenuto a rimarcare che si sia trattata di una scelta unilaterale. Eppure non mancavano gli spazi per lei in quel di Canale 5 visto la decisione di rivoluzionare i volti che faranno compagnia i telespettatori dal prossimo autunno. All’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi è stato proposto Scene da un Matrimonio alla domenica pomeriggio, progetto rifiutato e poi affidato in un secondo momento ad Anna Tatangelo. Operazione che non è andata in porto anche per questioni economiche.

Cosa farà Alessia Marcuzzi in tv? Ci sarà un suo ritorno sul piccolo schermo? Di questo sembra esserne certo il settimanale Oggi. Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica ‘Ah…saperlo’, ha fatto sapere che per il momento l’ex volto de Le Iene si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali in attesa delle vacanze. La romana, inoltre, starebbe vagliando le numerose offerte televisive che le stanno giungendo da più fronti. Ma c’è chi giura che il grande desiderio di Alessia sia quello di scrivere una trasmissione in cui esprimere tutta la sua creatività autoriale. Questo si concretizzerà?

Ormai Le Iene, almeno per la prossima stagione tv, è un capitolo chiuso per Alessia Marcuzzi. Stando alle prime indiscrezioni potrebbe essere Elodie a rimpiazzare la bionda conduttrice nell’appuntamento bisettimanale. Rimane un’incognita, invece, Nicola Savino che potrebbe lasciare il programma di Davide Parenti per dedicarsi ad altre trasmissione nuove su Italia 1.

Cominciano a circolare le prime voci sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus chi avrà al suo fianco? Tra i nomi circolati vi è proprio quello della Marcuzzi. Per lei sarebbe un ritorno sul palco dell’Ariston. Aveva già sceso la famosa e temuta scalinata del teatro nel 2000 quando condusse il Dopo Festival e per la serata finale era stata invitata da Fabio Fazio in prima serata. Potrebbe esserci anche Discovery ad aspettarla con un nuovo progetto.