Le Iene, nuova conduttrice: Elodie al posto di Alessia Marcuzzi

Sorpresa a Le Iene. Stando a quanto rivelato da Tv Zoom, il posto lasciato vuoto da Alessia Marcuzzi – che ha mollato Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera – verrà preso da Elodie Di Patrizi. Una proposta allettante che la cantante di Amici avrebbe già accettato. Ma ad una condizione: quella di non condurre da subito il programma di successo in onda su Italia Uno.

Secondo le indiscrezioni riportate dal portale Elodie approderebbe al timone de Le Iene solo a partire da gennaio 2022. Nei mesi precedenti la cantante dovrebbe essere impegnata con il suo nuovo progetto musicale. Si sta dunque cercando un’altra conduttrice per i primi mesi della nuova stagione televisiva.

Il format cult di Mediaset tornerà in autunno il martedì sera e in alcuni periodi della stagione avrà anche il raddoppio al venerdì sera. È quanto trapelato dai listini Publitalia. Oltre ad Alessia Marcuzzi pare certo l’addio di Nicola Savino.

Per Elodie Di Patrizi si tratterebbe della seconda prova da conduttrice dopo quella ottima fornita sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021. Di recente la fidanzata di Marracash ha partecipato come concorrente a Celebrity Hunted su Amazon Prime.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset

Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni. La conduttrice ha spiegato che la scelta è stata piuttosto sofferta ma necessaria: non era contenta delle proposte ricevute nell’ultimo periodo. Da qui la decisione di abbandonare l’azienda del Biscione e tentare nuove strade.

Il settimanale Chi ha spifferato che l’ex conduttrice di numerosi show come Grande Fratello, Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, ha iniziato in questi giorni una chiacchierata con Discovery per un progetto che sarà completamente nuovo.

In attesa di ottenere un nuovo lavoro sul piccolo schermo (si parla inoltre di un coinvolgimento a Sanremo 2022) Alessia Marcuzzi è in vacanza in Puglia con tutta la famiglia. Da non dimenticare, poi, che l’ex compagna di Francesco Facchinetti è una blogger, influencer e imprenditrice assai seguita. Attività che Alessia ha sempre portato avanti parallelamente alla carriera in tv.