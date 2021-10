Le Iene tornano su Italia 1 a partire da stasera, martedì 5 ottobre 2021. Una delle grandi, enormi novità riguarda la conduzione: Nicola Savino sarà affiancato da dieci conduttrici diverse. Una notizia che è arrivata ormai giorni fa, con i nomi svelati man mano, ma solo oggi lo stesso Savino ha commentato ognuna di loro in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Un’intervista con sorpresa finale. I nomi delle conduttrici de Le Iene sono interessantissimi e hanno colpito in modo positivo l’opinione pubblica. Ce ne sono per tutti i gusti, per gli amanti dello sport, della comicità e anche per i nostalgici del bel canto.

Nicola Savino e la Gialappa’s Band faranno gli onori di casa e saranno il filo conduttore tra una puntata all’altra. Savino ha detto di non essere spaventato da nessuna di loro e che le conosce quasi tutte. Se dovesse fare un nome con cui ha maggiore confidenza allora è Elena Santarelli, ma ha già lavorato anche con Michela Giraud. Chi invece suscita in lui maggiore curiosità è Ornella Vanoni, per la quale ha un debole da sempre ha confessato.

Che dire invece di Federica Pellegrini e Paola Egonu? Non se ne intende molto di nuovo e pallavolo, ma ha in comune con la Pellegrini la paura di nuotare in mare aperto. E pare ne vorrà parlare in modo approfondito con lei a Le Iene. “Dovrò fare dei salti per farmi sentire dalla Egonu”, ha ironizzato a proposito della differenza d’altezza. Chissà se Paola indosserà i tacchi, tra l’altro! E poi Madame, di cui apprezza la musica. Insomma, Savino si è mostrato preparato anche se mancavano alcuni nomi tra i dieci ufficializzati. A fine intervista gli hanno chiesto di fare il nome di un’undicesima conduttrice da suggerire. Indovinate quale ha fatto? Sì, Nicola Savino vorrebbe il ritorno di Alessia Marcuzzi:

“Alessia Marcuzzi. Sarebbe bello che tornasse anche lei, ha sempre la porta aperta e io sono sicuro che sarà con noi di nuovo. Mi sbaglio. Ma magari non mi sbaglio”

Ci sarà un’incursione della conduttrice nel corso delle puntate? Savino non è l’unico che sogna il suo ritorno, tra l’altro. Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, lo stesso Davide Parenti, padre e autore del programma, ha aperto al ritorno di Alessia Marcuzzi a Le Iene. Parenti ha parlato di un legame con la conduttrice e si è detto dispiaciuto per la pausa che lei ha deciso di prendersi. Tuttavia non andrà via l’affetto e il bene che li lega ed è per questo che Davide Parenti non esclude sorprese: “Sono convinto che la rivedremo”. Non ci sono dubbi sul fatto che Alessia abbia lasciato un bellissimo ricordo nella redazione delle Iene, e non solo. Nel pubblico c’è chi ancora la rimpiange al timone dei reality show, tra cui il Grande Fratello.