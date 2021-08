Alessia Marcuzzi: “Ho lasciato Mediaset per urgenza di libertà”

Alessia Marcuzzi è tornata a parlare dell’addio a Mediaset. Un addio arrivato in maniera improvvisa e inaspettata, dopo oltre 25 anni di programmi e successi. Il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, Le Iene, Temptation Island Vip, solo per citare i più recenti. In una intervista per Vanity Fair La Pinella ha spiegato il motivo che l’ha portata a compiere questa scelta: la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di testare nuove strade professionali.

Queste le parole di Alessia Marcuzzi alla rivista di Conde Nast:

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire”

Alessia Marcuzzi ha precisato di aver abbandonato Canale 5 e Italia Uno, le reti Mediaset dove ha lavorato per tanti anni, per sperimentare una nuova fase della propria vita, assecondando “un richiamo, un’urgenza di libertà”. Una decisione che è stata appoggiata dal marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale procede tutto a gonfie vele nonostante i continui gossip di crisi e allontanamenti.

Il futuro di Alessia Marcuzzi in televisione

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset il futuro della conduttrice è avvolto nel mistero. Al momento la diretta interessata non ha ancora chiarito del tutto cosa farà nella prossima stagione televisiva. Stando alle ultime indiscrezioni la Marcuzzi potrebbe presto sbarcare a Real Time, con un programma top secret.

Si fa però anche il nome di Alessia Marcuzzi per il prossimo Festival di Sanremo. La presentatrice potrebbe affiancare Amadeus, sempre più vicino alla sua terza conduzione dopo le buone performance del 2020 e del 2021. In più sembra che la Marcuzzi sia pronta a darsi da fare come autrice e produttrice.

Nel futuro de La Pinella, infatti, non è escluso un ruolo dietro le quinte dopo gli esordi nel mondo della moda e la lunga carriera da presentatrice. Nell’attesa di scoprirlo Alessia Marcuzzi si gode le vacanze con la sua famiglia e condivide con Instagram i suoi scatti mozzafiato.

L’ultimo è stato realizzato dal marito Paolo Calabresi Marconi e vede l’ex volto Mediaset in riva al mare, con solo lo slip addosso. Un’immagine davvero sensuale, che ha fatto il pieno di like e commenti positivi sui social network ed è diventata prontamente virale.