Le Iene: tra le 10 conduttrici anche Elisabetta Canalis e Ornella Vanoni

AGGIORNAMENTO Le Iene hanno svelato sui social network i nomi delle 10 nuove conduttrici del programma. Accanto a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band troveremo: le cantanti Elodie, Madame, Ornella Vanoni; la pallavolista Paola Enogu, la nuotatrice Federica Pellegrini, le soubrette Elisabetta Canalis e Elena Santarelli, l’attrice Rocio Munoz Morales, la giornalista Francesca Fagnani, la comica Michela Giraud.

Rivoluzione a Le Iene. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi – che ha abbandonato Mediaset per dedicarsi a nuovi progetti di lavoro più stimolanti – l’autore del format Davide Parenti ha preso una decisione importante. Quella di avere non una ma ben dieci conduttrici per il suo programma. Dieci presenze femminili che si alterneranno accanto al conduttore Nicola Savino, confermato nonostante l’addio della Marcuzzi, e alla Gialappa’s band. Al momento la redazione della trasmissione ha confermato solo i primi due nomi: la cantante Elodie e la nuotatrice Federica Pellegrini. Entrambe si mettono in gioco alla conduzione anche se la prima ha già lasciato il segno all’ultimo Festival di Sanremo.

Stando alle indiscrezioni riportate da Tv Blog tra le dieci conduttrici ci saranno pure: la giovane artista Madame, la soubrette Elisabetta Canalis e Ornella Vanoni. Per la Canalis si tratta di un ritorno graduale nella tv italiana dopo alcuni anni di assenza: al momento conduce Vite da copertina su Tv 8 ma è pronta a tornare sulle reti Mediaset.

Quando tornano in tv Le Iene

Nomi decisamente nuovi e curiosi, che sapranno sicuramente attirare l’attenzione del pubblico, che non vede l’ora di vedere il nuovo cast in azione. La nuova edizione de Le Iene, la 25esima per l’esattezza, ripartirà su Italia Uno il prossimo martedì 5 ottobre.

Nei prossimi giorni, attraverso alcuni spot a rotazione sulle reti Mediaset, saranno svelati i nomi delle dieci ragazze ufficiali della nuova serie de Le Iene.

Le Iene e le conduttrici del passato

Come fatto sapere in un comunicato stampa Mediaset, le dieci donne scelte per Le Iene sono state invitate a raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni.

Da sempre la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa. Senza dimenticare: Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari.