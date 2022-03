Barbara d’Urso, ex fidanzato deluso: “Ha detto bugie, insieme per un anno”

Parla per la prima volta Francesco Zangrillo, che non ha apprezzato l’intervista della conduttrice Mediaset a Verissimo

L’ex fidanzato di Barbara d’Urso scioccato e deluso dall’ultimo gesto della presentatrice napoletana. Nella recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo la conduttrice ha ammesso di essere single e di aver avuto un corteggiatore in prova. Prova, a detta della 64enne, poi giunta al termine. Parole che non sono proprio piaciute a Francesco Zangrillo, che per la prima volta ha rotto il silenzio su questa storia di cui si è parlato per diversi mesi e vissuta nel massimo riserbo nonostante le numerose foto dei paparazzi.

Il broker assicurativo 48enne ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 marzo. Zangrillo – che non ha alcun legame di parentela col più noto professor Alberto – ha spiegato che la sua relazione con Barbara d’Urso è durata un anno. Altro che corteggiamento finito male: stando alle parole dell’uomo si sarebbe trattata di una vera e propria storia d’amore, vissuta con una certa intensità.

“Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”

Le dichiarazioni di Francesco Zangrillo

Dunque un rapporto serio con tanto di presentazioni in famiglia: a quanto pare Carmelita avrebbe conosciuto i tre figli di Francesco, ormai adulti e nati da un precedente matrimonio finito con un divorzio. Secondo Zangrillo la d’Urso avrebbe usato quelle parole come una sorta di vendetta per come si sarebbe conclusa la liaison anche se la decisione sarebbe stata presa di comune accordo:

“Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”

L’uomo – alto, biondo e assai affascinante – si sarebbe quindi stancato di vivere nell’ombra di Barbarella e avrebbe provato a chiedere di più ma invano. Una scelta che avrebbe poi spezzato l’idillio, nato grazie ad alcuni amici in comune.

Francesco Zangrillo ha definito Barbara d’Urso una persona fantastica, con la quale ha vissuto delle emozioni intense e autentiche. Quell’intervista a Verissimo, però, non gli è proprio andata giù…Come reagirà la diretta interessata a queste dichiarazioni del suo ex “corteggiatore in prova”?

La vita privata di Barbara d’Urso

Dopo la fine del suo matrimonio con il ballerino Michele Carfora Barbara d’Urso non è uscita più allo scoperto con altri uomini. La dottoressa Giò vive da tempo la sua vita privata nel massimo riserbo, lontana da gossip e pettegolezzi.