Barbara d’Urso, col fidanzato è finita: “Pamela Prati vuole 5 milioni di euro”

Alla vigilia del suo ritorno in prima serata con La Pupa e il Secchione Barbara d’Urso è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. La presentatrice napoletana si è raccontata a 360 gradi, spaziando dal lavoro alla vita privata, tra risate e lacrime. Carmelita ha rivelato di non essere più fidanzata. È già giunta al capolinea, dunque, la sua love story con il broker assicurativo Francesco Zangrillo, iniziata un anno fa. Un amore vissuto nel massimo riserbo, mai ufficializzato, ma ben documentato dai paparazzi che più volte hanno pizzicato i due in atteggiamenti intimi e complici.

Addio a Francesco Zangrillo

“C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi”, ha confidato Barbara d’Urso a Verissimo non menzionando mai Zangrillo. Ma il riferimento a Francesco, con il quale la storia sembrava aver spiccato il volo, è più chiaro che mai. Ad oggi, quindi, Barbarella è di nuovo single e in cerca di un sentimento nuovo, pulito, profondo.

Barbara d’Urso nonna?

Silvia Toffanin ha poi chiesto se è vera la notizia che la collega diventerà presto nonna: pare che uno dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, stia per diventare presto papà. Il lieto evento sarebbe atteso per la primavera. “Non so nemmeno come sia uscita questa notizia. I miei figli non vogliono che si parli di loro. Io nonna? Non posso dire nulla”, ha rimarcato Barbara d’Urso, non confermando la news ma neppure smentendo.

La querelle con Pamela Prati

Nel corso dell’intervista a Verissimo si è poi parlato della denuncia di Pamela Prati per il caso Mark Caltagirone, che ha scosso il mondo dello spettacolo nel 2019. Di recente la showgirl sarda ha ammesso di aver denunciato Barbara d’Urso che con il suo Live-Non è la d’Urso ha ampiamente parlato dell’argomento con testimonianze e documenti esclusivi.

A Silvia Toffanin Barbara d’Urso ha precisato che ai suoi avvocati non è arrivata alcuna denuncia penale. L’attrice ha spiegato che la soubrette sarda si è rivolta due anni fa ad un giudice civile chiedendo un risarcimento di ben 5 milioni di euro per danni morali e materiali.