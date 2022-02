“Barbara d’Urso al settimo cielo: sta per diventare nonna”

Grossa svolta nella vita privata di Barbara d’Urso. Stando a quanto spifferato da Dagospia la conduttrice Mediaset starebbe per diventare nonna per la prima volta. Tra pochi mesi dovrebbe nascere la prima nipotina dell’artista napoletana. Al momento nessuna conferma ma neppure smentita è arrivata da parte della diretta interessata che però in passato ha più volte espresso il desiderio di accogliere un bebè nella sua famiglia.

Dagospia non ha chiarito quale dei figli di Barbara d’Urso s’appresterebbe a diventare papà. Dall’ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi, la presentatrice di Canale 5 ha infatti avuto negli anni Ottanta due figli: Giammauro ed Emanuele. Il primo è un dottore mentre il secondo un videomaker, visto pure a Scherzi a parte come complice di una burla che ha avuto come protagonista la sua celebre mamma.

Barbara d’Urso, 64 anni, ha un ottimo rapporto con entrambi i figli anche se si è lamentata più volte di non vederli come vorrebbe a causa dei rispettivi impegni di lavoro. La dottoressa Giò è però molto legata ad entrambi e grazie alla tecnologia riesce ad avere un rapporto quotidiano.

La vita privata di Barbara d’Urso

Col tempo Barbarella è riuscita a ricostruire un legame con il padre dei suoi figli Mauro Berardi. I due, che non sono mai convolati a nozze, per anni non si sono rivolti la parola ma hanno poi fatto un passo indietro per amore di Giammauro ed Emanuele. Al contrario la d’Urso non ha mantenuto alcun legame con Michele Canfora, il ballerino al quale è stata sposata dal 2002 al 2006.

Dopo aver scoperto un tradimento da parte di Canfora – documentato dai paparazzi con tanto di foto sulle riviste di gossip – Barbara d’Urso ha preso le distanze dall’ex marito, con il quale c’è stato un’aspra battaglia legale.

Oggi il cuore di Carmelita batte per Francesco Zangrillo: la storia tra i due va avanti dalla scorsa estate. La coppia è però molto riservata e la liaison non è mai stata ufficializzata dalla padrona di casa di Pomeriggio 5.