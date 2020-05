Barbara d’Urso compleanno: cosa farà la conduttrice con i figli e l’ex produttore

Barbara d’Urso si prepara a spegnere le 63 candeline. Il 7 maggio sarà un compleanno ben diverso da quello di qualche anno fa quando, al traguardo dei 60 anni, la conduttrice Mediaset ha organizzato una grossa festa a tema anni Sessanta. Quest’anno – per via dell’emergenza Coronavirus – Carmelita sarà costretta a festeggiare la ricorrenza in perfetta solitudine. Ma non troppo: con lei ci saranno, seppur in collegamento, i figli Giammauro ed Emanuele e l’ex compagno Mauro Berardi. È stata la stessa Barbarella a raccontarlo nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, sottolineando ancora una volta l’ottimo rapporto che è riuscita a ricreare con il produttore cinematografico dopo la fine della loro importante rivelazione.

Barbara d’Urso svela come trascorrerà il suo 63esimo compleanno

“Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“, ha dichiarato Barbara d’Urso. Per colpa del lockdown, l’attrice è stata lontana per ben due mesi dai suoi figli. “La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma e vabbè, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci siamo visti per due mesi”, ha ammesso.

La storia d’amore tra Barbara d’Urso e Mauro Berardi

Berardi, classe 1943, è un produttore cinematografico romano. È attivo nel cinema indipendente e noto soprattutto per i suoi film-documentari. Ha lanciato sul grande schermo Massimo Troisi e Alessandro Siani. Con la d’Urso ha vissuto una lunga relazione negli Anni Ottanta ma i due non si sono mai sposati.Oltre ai due figli, Mauro ha anche una terza erede, Barbara, frutto del primo matrimonio. L’uomo ha avuto negli Anni Novanta una storia d’amore con l’attrice Claudia Koll.