Belen si ritrae a letto con Stefano (foto): così è avvenuto il ritorno di fiamma

Mancava solo la conferma ufficiale dei diretti interessati sul ritorno di fiamma. Ora non manca più nemmeno quella visto che Belen Rodriguez, nelle scorse ore, ha di fatto annunciato di essere tornata a fare coppia con Stefano De Martino. Che l’amore tra i due ex coniugi fosse ri-decollato lo si è capito nelle scorse settimane. Paparazzate e mosse social hanno lasciato infatti trapelare in modo chiaro che “Belu” e Ste” avevano ripreso a frequentarsi. Eppure entrambi, nelle recenti interviste, si sono ostinati a dire che si trattava soltanto di un semplice rapporto tra genitori separati. Una precauzione per non farsi inghiottire subito dal gossip. Adesso quella precauzione è stata messa in archivio: la modella argentina è uscita allo scoperto con un video pubblicato tra le Stories Instagram.

Di rientro a casa dopo le registrazioni de Le Iene, la Rodriguez si è messa a letto. Sotto le coperte, al suo fianco, c’era De Martino ad attenderla. Lo ha mostrato lei stessa, con una Stories Instagram. Il filmato è molto scuro e Stefano lo si fa fatica ad intravedere. Schiarendo appena appena l’immagine, però, ecco che i dubbi svaniscono: c’era proprio lui a letto assieme alla showgirl. Belen si è ripresa sfoggiando un dolce sorriso mentre il conduttore di Stasera tutto è possibile lo si intravede dormire beatamente.

Sembra che alla fine Belen si sia decisa ad uscire definitivamente allo scoperto. Anche perché ormai tutte le carte sono state voltate: le ultime sono state svelate da Chi Magazine che nell’ultimo numero in edicola ha diffuso delle paparazzate relative al weekend scorso in cui l’argentina e il campano sono stati sorpresi sulle nevi di Courmayeur. Non solo: sempre nei giorni scorsi i due ex coniugi (che a questo punto non sono più ex) hanno ricominciato ad indossare le fedi nuziali.

Resta ora da capire come i due vogliano gestire il ritorno di fiamma: torneranno a vivere sotto lo stesso tetto oppure ognuno, almeno inizialmente, continuerà ad abitare per conto suo? Le vie dell’amore sono infinite e, a questo punto, tutto potrebbe succedere. Quel che è certo è che la passione è tornata a bussare in casa Rodriguez-De Martino.