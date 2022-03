Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati a fare coppia, sul serio. A confermarlo in modo “plastico” è stata la stessa showgirl argentina, tramite delle Stories Instagram. Ma si riavvolga un attimo il nastro del periodo recente: la sudamericana prima di Natale tronca con Antonino Spinalbese, dopodiché vola in Uruguay per una vacanza con l’amica del cuore Patrizia Griffini. Al ritorno, c’è Stefano all’aeroporto ad accogliere l’ex moglie. Seguono altre paparazzate e dichiarazioni stringate sia da parte del conduttore sia da parte della modella. Nessuno dei due vuole parlare di ritorno di fiamma, ma entrambi affermano che si vedono di frequente in quanto c’è Santiago, il loro figlio. Si arriva al weekend appena concluso.

Nel fine settimana scorso, Belen, assieme ai fratelli Jeremias e Cecilia, si è recata sulle nevi di Courmayeur, dove, tra le altre cose, è stata protagonista di un servizio fotografico per il suo brand di abbigliamento che ha lanciato assieme a “Jere” e “Cechu”. I tre fratelli non sarebbero stati soli: con loro ci sarebbe stato proprio Stefano, che, guarda a caso, pure lui era a Courmayeur e ha frequentato i medesimi posti dell’ex moglie. Coincidenza? Pare proprio di no: i figli della modella non erano presenti (Santiago era con nonna Veronica Cozzani mentre Luna Marì con papà Antonino). Ma c’è dell’altro sull’ormai certificato ritorno di fiamma: c’è la cosiddetta pistola fumante.

In una Stories Instagram, si nota chiaramente che Belen è tornata ad indossare la fede al dito, accompagnata dall’anello che Stefano le aveva donato durante la loro love story. La coppia di gioielli è visibile nelle Stories pubblicate subito prima del weekend trascorso in montagna e subito dopo, quando la modella ha fatto rientro da Milano.

Insomma, i due ex coniugi pare ormai certo che non siano più ex: l’amore sembra di nuovo aver bussato alla porta dell’ex allievo di Amici, oggi brillante presentatore televisivo, e della showgirl argentina. Chissà che sia la volta giusta per imbastire una relazione duratura e senza più cadute rumorose.