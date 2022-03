Oggi è un altro giorno confermato o cancellato? Parla Serena Bortone

Serena Bortone a ruota libera. La giornalista è alla guida di Oggi è un altro giorno, talk di Rai Uno in onda nella fascia pomeridiana feriale dalle 14 alle 15.55. Una “zona” televisiva per nulla semplice, soprattutto per la rete ammiraglia della tv di stato che se la deve vedere con Canale Cinque, che schiera l’intramontabile Beautiful e la sempreverde Maria De Filippi con Uomini e Donne. Insomma due rocce contro cui non è facile scontrarsi. Eppure la Bortone è riuscita via via a ritagliarsi il proprio “zoccolo duro” di pubblico che è in continua crescita. E infatti, visti i buoni risultati del suo programma, è arrivata la riconferma: Oggi è un altro giorno ci sarà anche la prossima stagione. Di questo e molto altro ne ha parlato con FQ Magazine.

La nuova stagione di Oggi è un altro Giorno è confermata? “Sì. Vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave”, ha spiegato la giornalista. Quindi, nessun dubbio sul fatto che il talk sarà in onda anche nella stagione 2022/2023. D’altra parte i dati relativi allo share sono soddisfacenti. Non strabilianti, ma assolutamente oltre la sufficienza. “Non ho mai pensato – ha dichiarato – ‘adesso arrivo su Raiuno e faccio il 15%’, anche perché sapevo che il più alto share prima di me era il 12,5%. Share che comunque abbiamo centrato come media della nostra prima stagione”.

Dopo una partenza a rilento, pian piano la Bortone ha convinto sempre più telespettatori, andando a limare dove c’era da limare e a correggere ciò che c’era da mettere a puntino:

“Abbiamo sperimentato come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando. Abbiamo cominciato che eravamo al 10, dopo due settimane all’11. E così via. Vedevamo che il pubblico aumentava: lo scorso giugno l’ultima puntata ha fatto il 16,40 di share. Abbiamo capito che c’era un mare dove potevamo navigare”.

Serena Bortone, la vita privata è un bunker

Spazio poi al versante privato. Serena Bortone è una donna assai riservata, molto lontana da coloro che pubblicano ogni tre per due dei post sulla proprio vita, sui propri amori, sulle proprie gioie e sui propri dolori. Anche quando ha perso dei cari molto stretti non ha fatto sapere nulla sul web, vivendo i lutti nel silenzio e senza sensazionalismi. Pure sulla sponda sentimentale la parola d’ordine è riserbo.

Al di fuori del lavoro, si sa poco o niente. Il pettegolezzo non la tocca, a parte una presunta storia d’amore con un bel direttore d’orchestra. Si mormorò di una love story con Lorenzo Viotti: “Ma no, macché storia d’amore… Io sono una melomane e… Perché poi alla fine, ma che ve devo racconta’? Quando mi ‘accaso’ ve lo dico, come si fa in famiglia, vi racconto solo le cose importanti”.

“Beh, sono arrivata a 51 anni, la vedo abbastanza complicata: se non mi sono ‘accasata’ fino ad ora o nessuno me se piglia, oppure io sono troppo abituata alla mia indipendenza“, ha aggiunto. Insomma, non la si vedrà mai baciare in mondovisione un ex, come ad esempio ha fatto Michelle Hunziker con Eros Ramazzotti: