Grave lutto per Bruno Vespa: trovato morto in casa il fratello Stefano

Anche lui giornalista è deceduto nella notte a Roma: aveva 64 anni e aveva lavorato per anni a Panorama e Il Tempo

Tragica notizia per Bruno Vespa. È venuto a mancare, all’età di 64 anni, il fratello minore Stefano. Pure lui giornalista, per tanti anni aveva lavorato a Panorama e Il Tempo. Vespa Junior, che negli ultimi anni si era dedicato all’informazione online, è morto a causa di un malore improvviso. Al momento sono pochi i dettagli a disposizione.

Stefano Vespa è stato trovato morto nella sua casa di Roma, dove viveva da solo. Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118 dopo che i familiari si erano preoccupati perché l’uomo non rispondeva al telefono da diverse ore. Per entrare è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento.

Per ora Bruno Vespa non ha ancora rilasciato alcun commento al riguardo. Ha espresso pubblicamente cordoglio, invece, Giorgio Mulè. Il giornalista e sottosegretario alla Difesa ha confidato di aver avuto uno scambio di messaggi con Stefano solo pochi giorni fa.

Mulè ha spiegato che il giornalista l’aveva contattato per avere alcune precisazioni sull’ultimo decreto legge sull’Ucraina. A detta del collega Vespa junior era una persona molto curiosa, scrupolosa, attenta ai dettagli nonché un gentiluomo nei modi e nella professione. Allo stesso tempo era dolce, sensibile e riservato.

Chi era Stefano Vespa

Stefano Vespa era il fratello minore del più famoso Bruno. Anche lui nato e cresciuto a L’Aquila, aveva iniziato a lavorare nel giornalismo da giovane. Dopo la laurea in Giurisprudenza aveva lavorato per anni al quotidiano Il Tempo, dove da collaboratore era riuscito a diventare caporedattore.

Nel 2003 era passato al settimanale Panorama fino ad approdare, in questi ultimi anni, al giornalismo online. Una volta in pensione, infatti, aveva iniziato a collaborare con la testata online Formiche.net: il suo ultimo articolo per il webzine risale allo scorso due marzo.

Si era sempre occupato di politica, con approfondimenti sui temi della difesa e della sicurezza, ma pure di incontri e convegni. Come rivelato su Twitter qualche tempo fa, Stefano Vespa era un grande appassionato di tennis e un tifoso sfegatato del Milan.