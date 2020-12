Bruno Vespa gaffe pipistrelli: 13enne lo riprende, imbarazzo in diretta

Una gaffe quella che Bruno Vespa ha commesso in diretta nel pomeriggio di ieri, durante il programma Da noi… A ruota libera. Il noto conduttore ha confuso i pipistrelli con gli uccelli ed è stato ripreso da un ragazzino di 13 anni, Francesco Barberini. Quest’ultimo si trovava presente in studio per parlare della sua grande passione per l’ornitologia e il bird watching. Nel 2018, il giovanissimo ospite di Francesca Fialdini su Rai Uno è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per meriti scientifici e divulgativi. È un volto noto sul piccolo schermo, visto che ha preso parte a varie trasmissioni di divulgazione scientifica. Nel salotto è stato ospite anche Vespa, il quale è diventato protagonista di un momento in diretta tv abbastanza imbarazzante per i telespettatori.

Il noto conduttore è caduto in una gaffe e a correggerlo è stato proprio il 13enne esperto di ornitologia. Parlando con il giornalista, ha avuto modo di sottolineare una sua affermazione imprecisa. Scendendo nel dettaglio, il presentatore di Porta a Porta ha chiesto a Francesco se studiasse solo gli uccelli più comuni o anche quelli più particolari come i pipistrelli. Questo animale, però, c’entra ben poco con l’ornitologia. Ed ecco che proprio a questo punto il 13enne si è ritrovato costretto a correggere la gaffe commessa da Bruno Vespa: “I pipistrelli non sono uccelli, ma mammiferi”.

In pochissimo tempo sui social i telespettatori si sono scatenati contro il noto conduttore, condividendo anche i video riguardanti questa imbarazzante gaffe in diretta tv. Si tratta di un errore per molti “irreparabile”. Prima di correggere l’errore di Vespa, il 13enne è scoppiato a ridere, mostrandosi incredulo per ciò che aveva appena sentito. Facendo il suo appunto, pare che il ragazzino sia riuscito a mettere in difficoltà il conduttore di Porta a Porta. Sui social, Vespa era già finito di recente in una bufera, a causa di alcune dichiarazioni su Mussolini. Ora la gaffe sui pipistrelli ha generato una nuova polemica.

Solo qualche giorno fa, il giornalista è finito al centro di un’altra bufera, a causa della sua stessa frecciatina nei confronti di Amedeus, il quale gli avrebbe dato la linea in ritardo dopo la finale di Sanremo Giovani.