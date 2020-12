Bruno Vespa su tutte le furie: il giornalista attacca Amadeus

Bruno Vespa non le manda di certo a dire. E non ha fatto passare neanche quanto accaduto ieri con Amadeus. Il direttore artistico della 71esima edizione di Sanremo, infatti, ha prolungato un po’ troppo la messa in onda di Sanremo Giovani tanto da puntellare i nervi di Vespa.

Dopo la spiacevole vicenda con Morgan, che lo ha visto in una diretta Instagram ieri sera per sfogarsi contro il conduttore di Sanremo Giovani, non c’è pace per Amadeus. Bruno Vespa, come di consueto, doveva andare in onda con il suo programma Porta a Porta verso mezzanotte. Tuttavia, ciò non si è verificato.

Quello che è successo, invece, è che Amadeus ha sforato dall’orario prestabilito di conclusione della trasmissione di ben un’ora. Sanremo Giovani infatti è terminato all’ 1 di notte circa. A quel punto il direttore artistico di Sanremo non ha potuto far altro che evidenziare il problema e fare un mea culpa.

Alla conclusione della serata tutto ciò che ha potuto fare è stato scusarsi con Bruno Vespa. Quest’ultimo però non gliel’ha fatta passare liscia e ha esordito all’inizio della puntata di Porta a Porta chiedendo scusa ai suoi telespettatori e ai suoi ospiti, che hanno dovuto aspettare per un tempo così prolungato.

Queste sono state le sue parole:

“Buonasera al pubblico di Porta a Porta, con il quale per una volta debbo scusarmi. Debbo scusarmi perché Porta a Porta, come sapete, spesso va in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono… Ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora. Quindi io vi chiedo scusa se andiamo in onda in un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi. Abbiate pazienza. E mi scuso anche con gli ospiti”

Non sono mancate, come si può notare, le frecciatine ad Amadeus che oltre la sfuriata di Morgan ha dovuto sopportare anche quella di Bruno Vespa.

Sanremo Giovani, annunciati i 26 Big

Dopo tanta attesa quante indiscrezioni circolate su giornali e web, Amadeus nella serata di ieri di Sanremo Giovani ha annunciato i 26 Big in gara per la 71edizione del Festival della canzone italiana. E ora la lista degli artisti con i rispettivi brani è finalmente completa.

Amadeus ha tenuto dunque fede a quanto aveva dichiarato alla presentazione di Sanremo Giovani, avvenuta qualche giorno fa. Infatti il direttore artistico aveva specificato l’intento di organizzare un Festival in cui la parola d’ordine sarebbe stata “rinascita“. E questo avrebbe significato spingersi oltre le aspettative dei telespettatori.

E così Amadeus ha optato per un cast giovane, tutto nuovo, e che sicuramente regalerà un sacco di soprese. Al contempo, per quanto riguarda la parte organizzativa del Festival, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha dichiarato che sarà un evento in totale sicurezza e di rispetto delle norme anti-Covid.