Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani: “Offensivo”, il comunicato

Morgan è stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani in seguito allo sfogo contro l’organizzazione. Il cantante si è reso protagonista in questi giorni di uno sfogo giudicato offensivo verso il festival, per cui non sarà presente nella finale di Sanremo Giovani. A riportare il comunicato dell’organizzazione del Festival di Sanremo è stato Adnkronos a poche ore dalla finalissima per scoprire chi saranno le Nuove Proposte, e non solo. Nel comunicato si legge che il comportamento di Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, è stato giudicato inaccettabile. Tuttavia per l’organizzazione è stata una scelta non facile da prendere.

“In seguito al comportamento inaccettabile, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private” Amadeus e l’organizzazione del festival hanno disposto l’esclusione di Morgan dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. “Una decisione molto sofferta”, si legge ancora nel comunicato. Ma a quanto pare necessaria. Il direttore artistico e tutto lo staff di Sanremo non sono riusciti a passare sopra allo sfogo del cantante. O forse non è stato possibile, visto il motivo.

Nel comunicato infatti hanno spiegato perché hanno preso questa decisione. Morgan non ci sarà nella giuria di Sanremo Giovani al fine di salvaguardare la correttezza della gara. Dunque hanno deciso di escludere l’artista per evitare che le sue votazioni non fossero oggettive in pratica. Stasera infatti verranno scelte le Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo e Morgan era tra i quattro nomi in giuria. Confermati ovviamente Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù. Evidentemente hanno pensato di evitare degli scontri oppure scongiurare eventuali conseguenze sul concorso.

In base al regolamento comunque le votazioni saranno da ritenersi valide nonostante l’assenza di Morgan in giuria. Verranno rimodulate su tre giurati, anziché su quattro. Questa la comunicazione da parte dell’organizzazione del festival, scopriremo stasera se Amadeus deciderà di aggiungere altro.

Sanremo Giovani, Morgan escluso dalla giuria replica su Instagram

Intanto Morgan ha detto la sua sull’esclusione da Sanremo Giovani. Su Instagram ha pubblicato non solo un lunghissimo sfogo, ma anche i messaggi inviati ad Amadeus. Nel suo sfogo Morgan ha sostenuto che gli sarebbe stato impedito di fare il tampone in modo da avere una scusa per non farlo partecipare a Sanremo Giovani. In realtà è arrivato nel frattempo il comunicato e non si è parlato di tampone. Inoltre il cantante ha postato un lungo sfogo in due parti in cui si legge di essere arrivato a Sanremo per svolgere il lavoro per cui è stato scelto e voluto, ma si era sparsa la voce che qualcuno non voleva farlo entrare.

Si è chiesto quindi il motivo: “Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?”, ha accusato. Ha poi invitato chi fosse nei paraggi a girare un video del momento in cui gli sarebbe stato vietato di entrare nel Teatro, nonostante sia stato ingaggiato. In modo tale da mostrare cosa succede e “chi è la persona corretta e quali sono i farabutti”. Un altro pesante sfogo di Morgan quindi contro Amadeus e Sanremo.