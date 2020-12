Sanremo 2021, Morgan escluso. La reazione del cantante

Morgan non ha per niente preso bene la notizia secondo cui non parteciperà al Festival di Sanremo 2021. E fa ancora parlare di sé sui social. Infatti, dopo aver incassato il colpo infertogli dal direttore artistico della 71esima edizione Amadeus, il cantautore si è scagliato contro chi per lui ha messo in dubbio il suo valore artistico.

Nel post pubblicato sul social media, Marco Castoldi ha allegato una foto di un articolo tratto dal RollingStone. Qui si legge tutta l’amarezza che lo stesso fondatore dei Bluvertigo ha provato all’indomani della sua esclusione dal palco dell’Ariston.

Nell’articolo infatti il RollinStone ha sottolineato la mancanza di “giustificazioni artistiche” che hanno portato gli organizzatori di Sanremo a tenere fuori dall’evento – che si svolgerà tra il 2 e il 6 marzo –uno degli artisti più dotati del panorama italiano. Inoltre la stessa testata ha affermato di essere in attesa di ascoltare il brano respinto e ha aggiunto: “Vogliamo dire ad Amadeus una cosa netta in modo meridiano: artisticamente uno come Morgan in Italia non è contestabile”. E ha continuato:

“Se si vuole un Festiva “rilevante” dal punto di vista artistico non esiste l’esclusione di uno degli artisti più eclettici del nostro panorama. Fine della storia”.

Di contro, come suo solito, Marco Castoldi non le ha mandate a dire e ha scritto le sue considerazioni sulla nefasta faccenda che lo ha visto protagonista. L’esclusione dalla gara è stata battezzata dal fondatore dei Bluvertigo come un “pacco di Natale” o una “balla di Mozart”.

La frecciatina ad Amadeus non è tardata ad arrivare. Il cantautore infatti ha giudicato come una scusa la motivazione che lo escluso dal Festival di Sanremo 2021. Ovvero per “scelta artistica” da parte del conduttore. E ha sottolineato la comicità e ilarità della cosa, supponendo addirittura che la sua canzone non sia stata neppure ascoltata. Sotto il post di Morgan.

Nelle sue dichiarazioni Morgan ha poi proseguito dicendo di non essersi comunque lasciato buttare giù dall’accaduto. Infatti, preso atto della vicenda ha voluto reagire in positivo. Ha infatti annunciato di voler fare un’altrettanta “scelta artistica” cioè di pubblicare gratuitamente un album inedito. Un lavoro di 9 anni che vede il riarrangiamento e l’interpretazione in chiave moderna di brani musicali. Questi vanno dal periodo barocco con Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese con Ravel e Satie. Non mancheranno sicuramente Bach e Beethoven.

“Questo album è stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica.”

Alla fine del post Morgan ha concluso con una morale che ha accompagnato la vicenda. Secondo l’interpretazione del cantautore all’insorgere di problematiche che ci portano a terra non bisogna mai affidarsi al vuoto ma reagire. E questo può essere fatto, secondo l’artista, cercando di riempirlo.

È dunque andato in frantumi il “sogno” di Fiorello di rivedere Bugo e Morgan insieme sul palco dell’Ariston. Nel frattempo nella giornata di ieri sono state date alcune novità durante la presentazione di Sanremo Giovani, in onda giovedì 17 dicembre. Le chicche riguardano Big in gara e organizzazione dell’evento.