Amadeus e Fiorello, idee per Sanremo bis: “Bugo e Morgan devono esserci”

Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello in diretta su Instagram parlano della prossima edizione del festival… da fare insieme?

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021? L’idea si fa sempre più concreta, ma l’ufficialità è ancora lontana. Eppure, abbiamo la sensazione che la conferma ufficiale del ritorno dei due insieme al Festival di Sanremo sia solo una formalità… Oggi Fiorello e Amadeus hanno fatto una diretta insieme su Instagram e hanno parlato indovinate di cosa? Esatto, proprio del loro eventuale Sanremo bis! Come prima cosa, Amadeus ha notato che seppure il prossimo sarebbe il loro secondo festival insieme, non verrà ricordato tanto per questo ma perché sarà il primo Sanremo dopo il Coronavirus. “Per questo sarebbe scorretto dire di no”, ha aggiunto. Fiorello non si è lasciato convincere definitivamente, ma anzi ha mantenuto la sua posizione di persona ancora indecisa.

Amadeus e Fiorello parlano di Sanremo 2021: “Festival della rinascita”

Amadeus comunque ha detto di avere già qualche idea e di aver preso qualche appunto in questo periodo. E vorrebbe Vasco Rossi sul palco dell’Ariston. Lo showman poi ha aggiunto: “Sarà un Festival del tutto particolare, un Festival della rinascita”. E Amadeus ha risposto così: “Io non sono convinto che tu lo faccia, ma sono convinto che se quello che riesco a costruire ti dovesse piacere, tu sarai felice di poter dire ci sarò. Pensa all’ingresso insieme partendo dalla piazza…”. Sanremo 2021 è ancora lontano e Fiorello deve ancora accettare, ufficialmente, eppure ha già qualcosa in mente da realizzare sul palco dell’Ariston. Aveva già anticipato qualcosa su Twitter, ma oggi ha avvisato il diretto interessato: Amadeus!

Sanremo, Fiorello e la rischiesta ad Amadeus: “Bugo e Morgan devono tornare”

Fiorello infatti ha spiegato: “Tu mi devi promettere che qualsiasi cosa ti dirò di fare, la farai”. E questa la scommessa: “Prepara già delle mutande a pantaloncino con scritto Ariston davanti e Bugo dietro. Ma Bugo e Morgan devono esserci anche il prossimo anno! Non dico che devono fare pace, ma ci devono essere in qualche modo”.