Sanremo 2021 Amadeus non molla, Fiorello avverte: “Ti ho in pugno”

Amadeus e Fiorello di nuovo insieme a Sanremo 2021? Il direttore artistico non molla e continua a corteggiare lo showman

Prepariamoci a mesi interi di botta e risposta tra Amadeus e Fiorello: torneranno insieme a Sanremo 2021? Molti sperano di sì e probabilmente andrà così, ma sarà più difficile del previsto convincere Fiorello a tornare. Questo è emerso nelle ultime ore, intanto su Twitter lo showman continua a regalare retroscena, a raccontare cosa succede dietro le quinte tra lui e Amadeus. Quest’ultimo infatti non ha intenzione di mollare e di rinunciare ad avere il suo Ciuri accanto anche nella prossima edizione di Sanremo, dove tornerà come direttore artistico. Pare infatti che ogni giorno invii delle foto a Fiorello dello scorso Sanremo per puntare sull’effetto nostalgia e convincerlo ad accettare.

Fiorello e Amadeus, i tweet su Sanremo 2021: “Sappi che se mi fai tornare…”

Stamattina Fiorello su Twitter ha raccontato: “Vi rendete conto?!? Il folle stalker mi manda foto ogni giorno… e ride”. Insieme a queste parole ha pubblicato delle foto di loro due insieme sul palco dell’Ariston. Ma non è finita qui. A distanza di circa un’ora è arrivato un nuovo tweet di Fiorello diretto ad Amadeus: “Sappi caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a Sanremo 2021 appena sul palco svelerò le tue misure… Ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno.. cioè nel senso .. che… ok.. #amadeus”. Nel caso in cui accettasse di tornare a Sanremo, i due potrebbero non essere soli nella prossima edizione. Amadeus, Fiorello e Jovanotti insieme a Sanremo 2021? Potrebbe non essere un sogno irrealizzabile.

Jovanotti a Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello? “Vediamo”

Durante la conferenza stampa di Non voglio cambiare pianeta, il suo docu-viaggio, Jovanotti ha parlato della possibilità di esserci al prossimo Festival di Sanremo. Questa è stata la sua risposta, come riporta Tv Blog: “Ancora non sappiamo dove saremo noi, non sappiamo neanche se ci sarà sanremo. Sono un amico storico di Ama e di Fiore, abbiamo iniziato insieme. La Radio Deejay di quegli anni lì è stata una cosa meravigliosa, è una cosa che ci terrà legati per sempre”. Poi tornando sulla scorsa edizione ha detto: “Non ho mai avuto l’intenzione di andarci perché non avevo un progetto. Avevo voglia di partire il primo possibile per questo viaggio. La mia non è stata un’assenza perché mai è stata prevista la mia presenza. Per il prossimo vediamo”.

