Fedez confermato in gara al Festival di Sanremo. Non sarà solo

Da quanto riportato da Giornalettismo, i rumors su Fedez che si sono susseguiti in questi ultimi giorni paiono confermati. Fedez sarà al Festival di Sanremo 2021 come concorrente in gara. A ciò si aggiunge un’ulteriore news. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, non sarà solo sul palco dell’ Ariston. Da quanto si può apprendere, lo condividerà con una vecchia conoscenza, Francesca Michielin che aveva duettato con lui nel famosissimo singolo “Magnifico”, uscito nell’ ottobre 2014.

Inoltre, sempre Giornalettismo ha riportato la notizia secondo cui Amadeus sognerebbe altri due personaggi dello spettacolo che potrebbero assicurare il boom di ascolti e richiamare l’attenzione del pubblico nei confronti del suo Festival. Si sta parlando di Luca Carboni e l’instagrammer scrittore e cantautore Gio Evan. Su Instagram, infatti, quest’ultimo vanta circa 800mila followers.

Tra i possibili nuovi concorrenti si vocifera ci possano essere pure Kekko e i Modà.

Festival di Sanremo, le ultime news

Il Festival di Sanremo dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Dopo le indiscrezioni secondo cui l’evento sarebbe potuto slittare a causa di un’esplicita richiesta da parte del Comune della città ospitante, le varie voci sono state messe a tacere. Paiono dunque confermate le date precedentemente annunciate.

In questi giorni si stanno succedendo un sacco di news relative ai concorrenti in gara. Oltre a quella di Fedez, uno dei gossip che fino a qualche giorno fa stava circolando è quello che vede protagonista della prossima edizione della kermesse Valeria Marini. Tra le tante candidature arrivate, infatti, ci sarebbe anche quella della soubrette, che avrebbe espresso il desiderio di presentarsi al grande pubblico in una veste tutta nuova. Ricordiamo che la stessa è stata protagonista della scorsa estate con il singolo Boom.

E poi ancora, sempre in questi giorni sono state diffuse alcune indiscrezioni sui presunti concorrenti in gara al Festival. L’elenco era stato pubblicato su Twitter e aveva poi fatto il giro sui vari social network. Sembra infatti che Amadeus nelle ultime settimane abbia ascoltato la maggior parte delle proposte musicali arrivate per la 71esima edizione. Il conduttore avrebbe già stilato una lista dei possibili futuri venti partecipanti al Festival di Sanremo.

Tra questi, alcuni nomi che sono spuntati sono Gaia, vincitrice della scorsa edizione di Amici, Ermal Meta, Leo Gassman, che si era aggiudicato la vittoria di Sanremo 2020. Poi ancora Bugo, Maneskin, Loredana Berté e tanti altri famosi cantanti.