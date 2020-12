Valeria Marini al Festival di Sanremo come cantante: il gossip

Valeria Marini è pronta a tornare al Festival di Sanremo. Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia la burrosa soubrette avrebbe proposto una canzone ad Amadeus, per il secondo anno consecutivo direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. Tra le trecento candidature arrivate ci sarebbe pure quella di Valeriona, che vorrebbe presentarsi al grande pubblico in una veste tutta nuova.

In realtà la Marini ha debuttato come cantante già la scorsa estate, quando ha pubblicato il singolo Boom. In passato, inoltre, ha cantato più volte in diversi spettacoli, come quelli al Salone Margherita. Ora una vera e propria svolta: quella di mostrare il suo talento canoro sul palco dell’Ariston, davanti a milioni di persone in Italia e all’estero. Valeria riuscirà a convincere Amadeus?

Nei giorni scorsi è spuntata sul web la presunta lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Ben venti artisti, molti dei quali ex vincitori dell’evento che si tiene ogni anno nella cittadina ligure. A quanto pare, però, il cast potrebbe avere molti più partecipanti, ovvero 22 o 24. Bocca ben cucita da parte di Amadeus che ha già anticipato che valuterà solo ed esclusivamente le canzoni e non chi le canta.

Tra i probabili concorrenti di Sanremo 2021:

-Gaia

-Fulminacci

-Irama

-Noemi

-Ermal Meta

-Bugo

-Fedez

-Leo Gassmann

-Di Martino Colapesce

-Casale/Di Michele/Nava

-Maneskin

-Arisa

-Francesca Michielin

-Francesco Renga

-Ghemon

-Aiello

-Annalisa

-Malika Ayane

-Max Gazzè

-Loredana Bertè

Una lista che stupisce per alcuni nomi inediti. Fino ad oggi Fedez non ha mai calcato il palco dell’Ariston, così come Gaia, Fulminacci, Maneskin, Di Martino Colapesce. Francesco Renga, Ermal Meta, Arisa hanno invece già vinto Sanremo in passato.

Così come hanno già gareggiato gli scorsi anni Max Gazzè, Loredana Bertè, Malika Ayane, Annalisa, Ghemon, Francesca Michielin, Irama, Noemi, Bugo. Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, ha invece trionfato nel 2020 a Sanremo Giovani.

A causa della pandemia il Festival di Sanremo 2021 non andrà più in onda a febbraio come di consueto bensì a marzo. Più precisamente dal 2 al 6. L’evento si terrà anche se non sarà possibile avere il Teatro Ariston pieno di spettatori. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha assicurato che Sanremo si farà ad ogni costo, con o senza pubblico.