Sanremo 2021 cantanti: spunta la lista dei presunti concorrenti

A tre mesi dal grande evento è spuntata sui social network la lista dei presunti concorrenti del Festival di Sanremo 2021. Nelle ultime settimane Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’evento, ha ascoltato le numerose canzoni che sono state presentate per la 71esima edizione. Stando a quanto rivelato da due giornalisti de Il Fatto Quotidiano il presentatore Rai avrebbe già stilato un elenco dei primi venti partecipanti. Il gruppo dei concorrenti potrebbe però essere ampliato fino a raggiungere un totale di ventidue o ventiquattro artisti.

La lista dei presunti cantanti del Festival di Sanremo 2021 è la seguente:

-Gaia

-Fulminacci

-Irama

-Noemi

-Ermal Meta

-Bugo

-Fedez

-Leo Gassmann

-Di Martino Colapesce

-Casale/Di Michele/Nava

-Maneskin

-Arisa

-Francesca Michielin

-Francesco Renga

-Ghemon

-Aiello

-Annalisa

-Malika Ayane

-Max Gazzè

-Loredana Bertè

Una lista che stupisce per alcuni nomi inediti. Fino ad oggi Fedez non ha mai calcato il palco dell’Ariston, così come Gaia, Fulminacci, Maneskin, Di Martino Colapesce. Francesco Renga, Ermal Meta, Arisa hanno invece già vinto Sanremo in passato.

Così come hanno già gareggiato gli scorsi anni Max Gazzè, Loredana Bertè, Malika Ayane, Annalisa, Ghemon, Francesca Michielin, Irama, Noemi, Bugo. Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, ha invece trionfato nel 2020 a Sanremo Giovani.

Per il momento non sembra esserci traccia di Pago: l’ex concorrente di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip non ha nascosto in questo periodo il sogno di partecipare a Sanremo 2021. Un ritorno alla musica, al lavoro di sempre, dopo la fortunata esperienza a Tale e Quale Show.

A causa della pandemia il Festival di Sanremo 2021 non andrà più in onda a febbraio come di consueto bensì a marzo. Più precisamente dal 2 al 6. L’evento si terrà anche se non sarà possibile avere il Teatro Ariston pieno di spettatori. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha assicurato che Sanremo si farà ad ogni costo, con o senza pubblico.

Accanto ad Amadeus tornerà Fiorello mentre sono riprese le trattative con Jovanotti, che doveva presenziare già a Sanremo 2020 ma ha poi declinato l’invito per concentrarsi su altri impegni lavorativi.

Qualche tempo fa si è parlato della probabile presenza di Chiara Ferragni e Michele Morrone ma pare che entrambi siano stati fatti fuori dai giochi. Resta probabile invece il nome di Vanessa Incontrada, richiesta a gran voce dal pubblico italiano.