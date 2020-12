Sanremo 2021 cantanti, Amadeus svela il cast ufficiale: ecco chi ci sarà

26 Big per la 71esima edizione della famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo

Dopo i gossip e le indiscrezioni degli ultimi giorni Amadeus ha finalmente annunciato i 26 cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2021. L’annuncio è arrivato durante la serata conclusiva delle preselezioni di Sanremo Giovani, dove sono stati scelti gli otto partecipanti che faranno parte della gara “minore” della kermesse.

Di seguito l’elenco dei cantanti in gara a Sanremo 2021 con i rispettivi titoli delle canzoni:

Francesco Renga – Quando trovo te

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Gaia – Cuore amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi fare di più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e buoni

Malika Ayane – Ti piaci così

Aiello – Ora

Max Gazzè – Il farmacista

Ghemon – Momento perfetto

La rappresentante di lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno a te

Colapesce & Dimartino – Musica leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E invece sì

Lo Stato Sociale – Combat pop

Extraliscio & Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fedez & Francesca Michielin – Chiamami per nome

Nel cast ufficiale di Sanremo 2021 tante conferme come Fedez, Ermal Meta e Francesco Renga. Non mancano le novità e i nomi mai trapelati fino ad oggi come: Extraliscio & Davide Toffolo e Gio Evan. A sorpresa non c’è nella lista dei cantanti in gara Achille Lauro, star degli ultimi due anni sul palco dell’Ariston Qualcuno aveva già dato il cantante romano come vincitore della prossima edizione ma in realtà il 30enne non è stato selezionato da Amadeus e il suo staff.

Per il volto Rai non è stato facile scegliere i 26 big in gara: il direttore artistico e conduttore ha ricevuto ben trecento proposte. A Sanremo Giovani invence troveremo Elena Faggi, Dellai, Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Wrongonyou, Avincola.

Per il secondo anno consecutivo Amadeus sarà affiancato dall’amico e collega Rosario Fiorello mentre i nomi degli altri co-conduttori sono ancora tutti da scoprire. In questi mesi si è parlato a lungo della possibilità di vedere sul palco dell’Ariston Vanessa Incontrada ma per ora non c’è nulla di concreto.