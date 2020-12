Sanremo 2021, Red Ronnie svela i cantanti in gara e il nome del vincitore

Iniziano le prime polemiche per il Festival di Sanremo 2021. Red Ronnia ha svelato sui social network i nomi dei presunti cantanti in gara. Il noto critico e giornalista musicale non ha divulgato la lista completa: come spiegato gli ultimi nomi sarebbero ancora in via di definizione. Ronnie ha inoltre spifferato il nome del presunto vincitore della 71esima edizione. Un nome che conosciamo molto bene e che è salito sul palco dell’Ariston negli ultimi due anni…

Secondo quanto scritto da Red Ronnie a Sanremo 2021 troveremo: Arisa, Malika Ayane, Achille Lauro, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Francesco Renga, Max Gazzè, Fedez in coppia con Francesca Michielin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Lo Stato Sociale. “Ne mancano quattro e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso”, ha puntualizzato Ronnie.

E il vincitore del Festival di Sanremo 2021? “Vorrebbero far vincere Achille Lauro”, ha assicurato il giornalista. Sarà vero? Achille è già stato protagonista delle ultime edizioni della kermesse. Non è mai arrivato sul podio ma ha lasciato il segno nel 2019 con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego.

Al momento Amadeus non ha replicato alle insinuazioni di Red Ronnie. Il conduttore Rai ha però annunciato che svelerà i nomi di tutti i cantanti in gara giovedì 17 dicembre. In prima serata, su Rai Uno, il presentatore nonché direttore artistico dell’evento, dirà chi sono i 26 cantanti che ha scelto per il suo secondo Sanremo.

Amaudes ha già chiarito che nel cast ci saranno ben dieci donne. Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. A causa dell’emergenza Coronavirus è slittato di un mese: generalmente l’evento si tiene a febbraio. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha fatto sapere che il Festival non sarà cancellato dai palinsesti e saranno applicate tutte le norme di sicurezza e distanziamento sociale.

Amadeus sarà affiancato per il secondo anno consecutivo dall’amico Rosario Fiorello. Top secret sugli altri personaggi che presenzieranno a Sanremo 2021. Red Ronnie dà per certa l’assenza di Alessandro Gassmann vista la partecipazione in gara del figlio Leo, che ha vinto nel 2020 Sanremo Giovani.

In attesa di avere la lista ufficiale dei cantanti in gara Michele Bravi e Morgan hanno puntualizzato sui social network che non saranno presenti al Festival di Sanremo 2021. Il primo ha altri progetti per il suo futuro mentre il secondo non ha passato le selezioni con il suo brano. Negli ultimi mesi Amadeus ha ascoltato oltre 300 canzoni.