UeD a lutto, Zorzi-Oppini addio e parto Perrotta: le 10 news della settimana

By

Charlene di Monaco è tornata nel Principato, dal marito Alberto e dai figli, dopo aver trascorso molti mesi in Sud Africa per curarsi. Si mormora che a Palazzo Grimaldi ci sia in corso una faida intestina e che il ritorno di Charlenne potrebbe dare fuoco alle polveri.

Lol – Chi ride è fuori 2: svelato il cast della seconda stagione del format proposto da Amazon Prime Video. Lo show sarà disponibile dalla prossima primavera. Non ci sarà più Mara Maionchi, sostituita dal comico Frank Matano. Ecco chi vi parteciperà: Virginia Raffaele, Il Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione dei “The Pozzolis”, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli dei “The Pozzolis”, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Maria Di Biase.

Addio a Gianpiero Galeazzi, leggendario telecronista e giornalista sportivo. ‘Bisteccone’ è scomparso a 75 anni dopo una lunga lotta contro il diabete.

Il Grande Fratello Vip non si ferma: il reality show è stato prolungato fino a marzo. L’annuncio Mediaset: “Sarà l’edizione più lunga di sempre”. I vertici aziendali hanno colto l’occasione per complimentarsi con Alfonso Signorini.

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese tutto sarebbe andato a rotoli: i due non vivono più sotto lo stesso tetto e si mormora che non c’è spazio per ricucire al momento.

Lutto a Uomini e Donne: l’ex cavaliere 39enne Riccardo Ravalli è deceduto dopo essere rimasto vittima di un fatale incidente stradale consumatosi sull’A22 del Brennero. Secondo le prime ricostruzioni il furgone che guidava ha violentemente tamponato un camion. L’urto non ha lasciato scampo a Ravalli.

Guendalina Tavassi, è guerra con l’ex marito Umberto D’Aponte: l’ex gieffina accusa l’uomo di violenze ripetute e di atteggiamenti scorretti. Lui si difende e nega. La situazione non ha preso una bella piega e resta spigolosa e delicatissima. Adesso la palla passa agli avvocati e ai giudici.

Rosa Perrotta è diventata mamma per la seconda volta: nei giorni scorsi è nato Mario Achille che andrà a fare compagnia a Domenico Ethan, il primo figlio avuto dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Elodie Di Patrizi, dopo la fine della storia con Marracash, riparte dal modello Davide Rossi: i due sono stati sorpresi da Chi Magazine a scambiarsi un bacio infuocato.

“Zero rapporti”. Così Tommaso Zorzi a Verissimo, parlando dell’amicizia evaporata con Francesco Oppini. I due si sono conosciuti al GF Vip 5 e il loro legame pareva inossidabile. Pareva, appunto: “No, non ci sentiamo più”, ha ribadito l’influencer milanese innanzi a Silvia Toffanin. Restano ignote le cause che hanno portato all’allontanamento.